Kỷ nguyên mới cho các chip của Nvidia: An ninh cao hơn, căng thẳng nhiều hơn

Nvidia đang giới thiệu một tính năng đột phá trong dòng chip Blackwell của mình: hệ thống xác minh vị trí, cho phép công ty xác định chip của họ đang được vận hành tại quốc gia nào và giúp ngăn chặn việc xuất khẩu trái phép sang các nước bị hạn chế. Tính năng này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật phần mềm tùy chọn, sử dụng dữ liệu đo từ xa (telemetry) của GPU và các cơ chế điện toán bảo mật, cho phép các nhà vận hành trung tâm dữ liệu giám sát tình trạng chip. Giải pháp này phù hợp với kỳ vọng ngày càng tăng từ chính quyền Mỹ sau khi phát hiện các vụ buôn lậu chip H100 và H200 trị giá hơn 160 triệu USD sang Trung Quốc, vi phạm các hạn chế xuất khẩu hiện hành.

Từ góc độ thị trường, quyết định áp dụng hệ thống xác minh vị trí có vẻ hợp lý và cần thiết. Nó nâng cao tính minh bạch trong phân phối phần cứng cao cấp, củng cố việc giám sát xuất khẩu và giảm rủi ro về sự di chuyển ngoài tầm kiểm soát của các bộ xử lý tiên tiến. Thị trường có thể xem đây là yếu tố ổn định chuỗi cung ứng và biện pháp hạn chế rủi ro pháp lý tiềm ẩn.

Tuy nhiên, những quốc gia như Trung Quốc từ lâu đã bày tỏ sự phản đối đối với các cơ chế như vậy. Giới chức Bắc Kinh cho rằng các tính năng giám sát có thể tạo điều kiện cho các cơ quan chính phủ Mỹ thu thập dữ liệu, và rằng các thành phần cho phép kiểm soát từ bên ngoài có thể được tích hợp sâu trong mã phần mềm. Những cáo buộc này không được xác nhận, nhưng vẫn là một phần trong lập luận kéo dài của Trung Quốc liên quan đến công nghệ Mỹ và ảnh hưởng đến sự thận trọng của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp nội địa. Sự căng thẳng giữa yêu cầu an ninh và nghi ngờ địa chính trị này có thể định hình các quyết định mua hàng cũng như mức độ chấp nhận công nghệ của Nvidia tại thị trường Trung Quốc.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ đã cho phép Nvidia bán các chip H200 đời cũ hơn sang Trung Quốc, qua đó mở lại cánh cửa dẫn tới một trong những thị trường lớn nhất về AI và công nghệ trung tâm dữ liệu. Với Nvidia, đây là một động lực tích cực rõ ràng, có thể củng cố doanh thu trong ngắn và trung hạn, đồng thời giảm bớt áp lực địa chính trị vốn đã đè nặng lên định giá của công ty trong những năm gần đây. Nvidia có cơ hội giành lại một phần thị phần trước đây đã mất do các hạn chế xuất khẩu.

Tuy nhiên, tình hình phức tạp hơn bề ngoài. Trung Quốc có thể không hài lòng với việc chỉ được tiếp cận các chip đời cũ và có thể hạn chế hoặc thậm chí chặn hoàn toàn việc mua những sản phẩm tiên tiến nhất của Nvidia. Ngoài ra, chính việc giới thiệu tính năng giám sát trên các chip mới có thể khiến cơ quan quản lý Trung Quốc tăng thêm áp lực chính trị. Về dài hạn, cách thị trường Trung Quốc phản ứng trước cơ chế bảo mật mới này và việc bị hạn chế tiếp cận dòng chip thế hệ mới sẽ là yếu tố then chốt quyết định tiềm năng doanh số của Nvidia trong khu vực.

Kết quả là, thị trường nhìn nhận hệ thống xác minh vị trí mới như một bước tiến hướng tới sự ổn định và an toàn hơn trong hoạt động xuất khẩu công nghệ tiên tiến, trong khi một số quốc gia tiếp nhận—đặc biệt là Trung Quốc—lại xem đây như công cụ giám sát tiềm ẩn từ bên ngoài. Sự căng thẳng ngày càng tăng giữa yêu cầu pháp lý và nhạy cảm địa chính trị tạo ra một môi trường có thể ảnh hưởng đến động lực nhu cầu và quyết định sử dụng chip Nvidia trong những phân khúc nhạy cảm nhất của thị trường.