Target Hospitality: Liệu cú chuyển hướng sang AI có đang phát huy hiệu quả?

Target Hospitality là một công ty hoạt động trong thị trường ngách, chuyên cung cấp chỗ ở cho người lao động tại các khu vực xa xôi ở Hoa Kỳ. Cho đến nay, mô hình kinh doanh của công ty chủ yếu dựa trên việc xây dựng và vận hành các cơ sở lưu trú tạm thời cho các ngành như khai khoáng và xây dựng.

Công ty vừa công bố một báo cáo kết quả kinh doanh khá đáng chú ý.

Doanh thu tiếp tục sụt giảm, xuống còn 72,8 triệu USD, tương ứng mức giảm khoảng 20% theo quý.

EPS thậm chí còn tiêu cực hơn: công ty đã ghi nhận thua lỗ trong 5 quý liên tiếp. Khoản lỗ trong Q1/2026 tệ hơn kỳ vọng, đạt -0,13 USD so với mức dự báo khoảng -0,10 USD.

Adjusted EBITDA có phần tích cực hơn, đạt 9,94 triệu USD so với kỳ vọng 8,5 triệu USD. Tuy nhiên, xét trên toàn bộ dữ liệu còn lại, có thể đặt câu hỏi rằng mức EBITDA điều chỉnh mạnh này phản ánh hiệu quả hoạt động thực sự đến đâu, hay phần nào đến từ các yếu tố kế toán.

Sau báo cáo, cổ phiếu tăng tới 14% — có lẽ sẽ không tăng mạnh như vậy nếu chỉ đơn thuần ghi nhận khoản lỗ ngày càng lớn. Sự lạc quan của nhà đầu tư đến từ một hợp đồng khổng lồ mà công ty được cho là đã giành được, dự kiến mang về 750 triệu USD trong “vài năm tới”.

Hợp đồng này cho phép công ty nâng dự báo lợi nhuận ngay từ cuối năm 2026 thêm hơn một chục phần trăm.

Ban lãnh đạo đã nâng mục tiêu doanh thu cuối năm lên 375 triệu USD (so với mức trước đó là 325 triệu USD) và mục tiêu EBITDA lên khoảng 80 triệu USD (so với ước tính trước đây khoảng 73 triệu USD).

Đây không phải là hợp đồng kiểu này đầu tiên trong thời gian gần đây. Vào tháng 4, công ty cũng công bố một hợp đồng khác trị giá 550 triệu USD. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện khi nhìn vào những con số này là: ai đang chi hàng trăm triệu USD cho các container lưu trú mô-đun và nhà vệ sinh di động?

Tất nhiên, cả hai hợp đồng đều liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu AI, và công ty nhấn mạnh tính chiến lược của sự chuyển hướng này cũng như việc tái định vị sang phân khúc đó. Từ góc độ của công ty, đây là một “cú home run”: mô hình kinh doanh gần như không thay đổi — chỉ thay đổi khách hàng, sang nhóm khách hàng sở hữu ngân sách CAPEX khổng lồ có thể hỗ trợ biên lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, từ góc nhìn nhà đầu tư, có thể cần đặt câu hỏi về mức độ bền vững thực sự của tăng trưởng và cải thiện biên lợi nhuận này.

Điều này dẫn đến câu hỏi thứ hai. Cần bổ sung thêm bối cảnh: Target Hospitality đạt đỉnh doanh thu và lợi nhuận vào năm 2023 và đã bước vào xu hướng suy giảm kể từ đó. Từ góc nhìn này, đợt hồi phục hiện tại của công ty giống như một nỗ lực tạm thời nhằm “bám theo” xu hướng lớn của thị trường — một thị trường hiện không còn đặt quá nhiều câu hỏi khó về tính bền vững của các giải pháp, tính hợp lý của tăng trưởng hay chi phí đầu tư.

Một số công ty đầu tư dường như cũng đang lạc quan hơn khi nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu này.

TH.US (D1)

Đà tăng giá cổ phiếu phản ứng nhanh hơn nhiều, khi thị trường đang chiết khấu trước các lợi ích tương lai từ những hợp đồng mới. Cổ phiếu đã tăng khoảng 130% trong ba tháng gần đây, đảo ngược hơn hai năm thua lỗ trước đó. Điều này phản ánh tâm lý chung của thị trường đối với các doanh nghiệp gắn liền với “cơn sốt AI”. Nguồn: xStation5