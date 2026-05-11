Liệu OpenAI có giúp các công ty triển khai AI?

Như vô số công ty tư vấn, doanh nghiệp và trung tâm nghiên cứu - chẳng hạn như S&P Global, Deloitte, MIT, IBM và Bloomberg - đã chỉ ra, một trong những rào cản lớn nhất đối với sự phát triển tiếp theo của AI là việc triển khai công nghệ không hiệu quả, hoặc thậm chí hoàn toàn không triển khai.

Bất kỳ chương trình hay giải pháp nào cũng chỉ tốt đến mức độ triển khai của nó. Điều này đúng dù chúng ta đang nói về một dashboard đơn giản để theo dõi dự án hoặc thời gian làm việc, hay một mô hình LLM. OpenAI dường như đã làm theo châm ngôn “muốn làm đúng thì hãy tự làm”, bằng cách thành lập một công ty mang tên “OpenAI Development Company.”

Đây là một thực thể riêng biệt do OpenAI kiểm soát, với mục tiêu được công bố là giúp các doanh nghiệp triển khai các giải pháp dựa trên AI. Không chỉ đơn thuần là cung cấp quyền truy cập công nghệ - việc bán giấy phép, trong trường hợp của thực thể spin-off này, chỉ là vấn đề thứ yếu hoặc thậm chí là thứ ba. Công ty mới hướng tới việc xây dựng một cấu trúc tương đối minh bạch và một quy trình có thể lặp lại để triển khai giải pháp trong doanh nghiệp, bao gồm công cụ, quy trình, luận điểm kinh doanh và phương pháp luận. Đi kèm với bộ công cụ và dịch vụ rộng lớn này, các dịch vụ tư vấn và consulting cũng được kỳ vọng sẽ được cung cấp.

Dựa trên những tài liệu công khai hiện vẫn còn khá chung chung, ý tưởng và cách triển khai có vẻ tương đối giống với cách tiếp cận của Palantir Technologies được biết đến với tên gọi “Forward Deployed Engineering.”

Những tuyên bố về ý định của OpenAI có thể vừa tạo ra sự lạc quan về thành công tương lai của công ty, vừa gây ra những lo ngại nhất định.

Ở góc độ tích cực, có thể thấy rằng công ty không chờ đợi thị trường tự xác thực và tinh chỉnh các giải pháp; đồng thời cũng không muốn để vuột mất một mảng kinh doanh tiềm năng chỉ vì đánh mất lợi thế trước khi cuộc đua thực sự bắt đầu. OpenAI đang trực tiếp giải quyết một trong những “điểm đau” lớn nhất của hệ sinh thái mô hình AI, điều có thể mang lại lợi ích đáng kể trong tương lai gần.

Tuy nhiên, cũng tồn tại những mối lo ngại. Trước hết, các chuyên gia AI và kỹ sư có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia phát triển các “frontier models” là nguồn nhân lực cực kỳ khan hiếm - và nhiều khả năng họ đang nằm trong nhóm nhân sự được trả lương cao nhất thế giới hiện nay. Việc phân bổ những chuyên gia này sang công việc triển khai không chỉ rất tốn kém mà còn có thể làm chậm tiến độ phát triển các sản phẩm cốt lõi của công ty - chính là các mô hình AI của họ.