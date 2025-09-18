⌚Kỳ vọng gì trước quyết định của BoE?

Ngân hàng Anh dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất và lần cắt giảm tiếp theo sẽ được dời sang năm sau

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 4% trong cuộc họp hôm nay. BoE cũng có thể phát tín hiệu giảm tốc độ chương trình thắt chặt định lượng (QT), từ 100 tỷ GBP xuống còn 65 tỷ GBP mỗi năm. Động thái này nhằm phản ứng trước tình trạng lợi suất trái phiếu chính phủ quá cao và lạm phát vẫn duy trì trên mức mục tiêu. Quyết định sẽ được công bố vào 18:00 tối nay.

Lợi suất cao là rủi ro với thị trường

Kể từ cuộc họp Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) trước, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm đã tăng mạnh. Một phần do xu hướng toàn cầu, nhưng các yếu tố trong nước — bao gồm lo ngại về tình hình tài khóa và nhu cầu trái phiếu — cũng góp phần đẩy lợi suất lên cao.

BoE ước tính rằng chính sách QT có thể đang làm tăng thêm 15–25 điểm cơ bản vào lợi suất trái phiếu 10 năm, đe dọa tính thanh khoản thị trường và hiệu quả của chương trình bán tài sản. Do đó, có khả năng cao BoE sẽ giảm tốc độ thu hẹp bảng cân đối, thậm chí có thể dừng QT hoàn toàn trong giai đoạn sau.

Lạm phát cao vẫn là vấn đề

Lạm phát CPI của Anh tháng 8 đạt 3,8%, đúng với dự báo của MPC nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu. Một tín hiệu tích cực là lạm phát dịch vụ giảm xuống 4,7%, dù mức này vẫn còn rất cao.

Bất chấp tín hiệu tăng trưởng chậm lại (GDP quý 2 ở mức +0,3%), dữ liệu tổng hợp cho thấy quá trình giảm lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến. Điều này ủng hộ chính sách giữ nguyên lãi suất. Theo Bloomberg, lần cắt giảm lãi suất tiếp theo có thể chỉ diễn ra vào mùa xuân năm sau, kịch bản này có thể giúp đồng bảng Anh mạnh lên.

The first fully priced-in rate cut is expected in April of next year. Source: Bloomberg Finance LP

Cặp tiền GBPUSD ở ngưỡng kỹ thuật quan trọng

Hôm nay, cặp tiền đang kiểm tra mốc 1,3650, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 7/7. Đồng bảng Anh tăng giá cùng với đà suy yếu của USD sau quyết định của Fed hôm qua. Nếu đồng USD tiếp tục yếu và EUR/USD quay lại vùng 1,19, GBP/USD có thể thử thách lại đỉnh tháng 7 gần mức 1,3700. Tuy nhiên, nếu BoE phát đi tín hiệu “ôn hòa” trong hôm nay, tỷ giá có thể quay về ngưỡng hỗ trợ 1,36.