Kỳ vọng gì từ kết quả quý 4 năm 2025 của Meta? Quảng cáo, AI và cái giá phải trả cho sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Vì sao KQKD Q4/2025 của Meta lại quan trọng

Meta Platforms bước vào mùa công bố kết quả Q4/2025 với vị thế là một trong những công ty công nghệ có lợi nhuận cao nhất nhưng cũng tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Sau giai đoạn tái cơ cấu chi phí mạnh mẽ trong các năm trước và sự trở lại rõ rệt của tăng trưởng doanh thu, Meta một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Kết quả lần này sẽ kiểm chứng liệu Meta có thể duy trì mức lợi nhuận vượt trội trong khi đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) hay không.

Thị trường không chỉ kỳ vọng các con số tích cực, mà quan trọng hơn là xác nhận rằng chiến lược đầu tư mạnh tay vào AI và hạ tầng tính toán sẽ củng cố tiềm năng dài hạn, mà không làm suy yếu khả năng tạo ra dòng tiền vững chắc.

Đồng thuận thị trường

Tổng doanh thu: 58,40 tỷ USD

Lợi nhuận ròng: 26,53 tỷ USD

EPS: 10,16 USD

Biên lợi nhuận gộp: 81,0%

Biên lợi nhuận ròng: 45,4%

EBITDA: 29,96 tỷ USD

CAPEX: 21,97 tỷ USD

Đối với nhà đầu tư, cấu trúc tăng trưởng vẫn là trọng tâm. Meta vẫn chủ yếu dựa vào quảng cáo, vì vậy thị trường sẽ phân tích xem tăng trưởng doanh thu đến từ nâng cao hiệu quả kiếm tiền và thuật toán, hay chỉ nhờ bối cảnh vĩ mô thuận lợi.

Quảng cáo và thuật toán - Trụ cột mô hình kinh doanh

Quảng cáo kỹ thuật số vẫn là nền tảng cốt lõi trong kết quả của Meta. Các nền tảng như Facebook, Instagram và WhatsApp mang lại độ phủ toàn cầu, quy mô dữ liệu lớn và khả năng nhắm mục tiêu chính xác, tạo nên biên lợi nhuận hàng đầu trong ngành công nghệ. Việc ứng dụng AI vào hệ thống gợi ý nội dung và tối ưu chiến dịch giúp tăng hiệu quả quảng cáo và nâng cao ROI cho nhà quảng cáo.

Sự phát triển của AI tạo sinh cũng thúc đẩy mức độ gắn kết của người dùng và cải thiện khả năng kiếm tiền trên các nền tảng hiện có. Khả năng thương mại hóa AI nhanh chóng và trực tiếp là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của Meta so với các Big Tech khác.

AI và CAPEX - Chiến lược mở rộng có chủ đích

Meta đang gia tăng mạnh chi tiêu vốn, tập trung vào mở rộng trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán và các mô hình AI nội bộ. CAPEX cao là một phần của chiến lược có chủ đích nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn và hỗ trợ các ứng dụng AI ngày càng phức tạp.

Công ty nhấn mạnh ưu tiên quy mô và chất lượng hạ tầng, ngay cả khi điều này gây áp lực ngắn hạn lên Dòng tiền tự do (FCF). Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ đánh giá liệu tốc độ đầu tư có phù hợp với tăng trưởng doanh thu và đầu tư AI đã bắt đầu mang lại hiệu quả tài chính rõ rệt hay chưa.

Khả năng sinh lời và kỷ luật vận hành

Bất chấp đầu tư mạnh, Meta vẫn là một trong những công ty công nghệ có lợi nhuận cao nhất toàn cầu. Biên lợi nhuận gộp và ròng duy trì ở mức rất cao, phản ánh hiệu quả của các biện pháp tái cơ cấu trước đó và sức mạnh của mô hình quảng cáo. Sự kết hợp giữa lợi nhuận vận hành cao và đầu tư quy mô lớn đặt Meta vào vị thế có tiềm năng mở rộng giá trị đáng kể.

Điểm nhấn chính

Meta đang ở giai đoạn kết hợp tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, khả năng sinh lời vượt trội và đầu tư AI quyết liệt. Câu hỏi trung tâm không phải là liệu công ty có thể tăng trưởng hay không, mà là liệu Meta có duy trì được sự cân bằng giữa quy mô đầu tư và khả năng tiếp tục kiếm tiền từ người dùng và công nghệ AI.

Nếu Meta chứng minh rằng CAPEX tăng cao thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu quảng cáo trong khi vẫn giữ biên lợi nhuận cao, công ty có thể tiếp tục là một trong những cái tên hấp dẫn nhất của ngành công nghệ toàn cầu. Trong kịch bản đó, kết quả Q4/2025 sẽ xác nhận rằng chiến lược hiện tại không chỉ hiệu quả, mà còn đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn mở rộng giá trị tiếp theo trong những năm tới.