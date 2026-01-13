Lạm phát CPI của Mỹ: Liệu xu hướng giảm phát có được duy trì trong tháng 12? 🔎

Hôm nay lúc 20:30, thị trường sẽ đón nhận báo cáo lạm phát CPI của Mỹ tháng 12. Đây là dữ liệu quan trọng nhất trong tuần và cũng là một trong những chỉ báo then chốt đối với định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Lạm phát tại Mỹ nhiều khả năng đã nhích nhẹ lên vào cuối năm 2025. Đồng thuận thị trường kỳ vọng CPI tháng 12 tăng 0,3% so với tháng trước đối với cả CPI tổng thể và CPI lõi. Tính theo năm, CPI tổng thể được dự báo ở mức 2,7%, trong khi CPI lõi dự kiến phục hồi lên 2,7% từ mức 2,6% của tháng 11. Mức tăng khiêm tốn này chủ yếu phản ánh quá trình bình thường hóa sau số liệu tháng 11 yếu bất thường, hơn là dấu hiệu cho thấy một làn sóng lạm phát mới.

Báo cáo CPI tháng 11 bị bóp méo bởi việc chính phủ Mỹ đóng cửa, khiến quá trình thu thập dữ liệu giá cả bị trì hoãn và buộc Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) phải sử dụng các ước tính thay thế, đặc biệt trong nhóm chi phí nhà ở. Theo Bloomberg Economics, yếu tố này có thể đã làm CPI thấp hơn thực tế khoảng 20 điểm cơ bản. Do đó, báo cáo tháng 12 có thể tạo cảm giác rằng áp lực giá đang quay trở lại, khi các tác động mang tính một lần này dần được loại bỏ. Một số ngân hàng cũng cho rằng các méo mó dữ liệu có thể vẫn còn tồn tại, và bộ dữ liệu thực sự “sạch” đầu tiên có thể chỉ xuất hiện vào tháng 2.

Thị trường hiện định giá khoảng 95% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Các nhà hoạch định chính sách sẽ theo dõi tác động của thuế quan lên giá cả, tuy nhiên phần lớn các dự báo vẫn cho rằng lạm phát sẽ dần hạ nhiệt trong năm 2026. Áp lực giảm phát trong lĩnh vực nhà ở và tăng trưởng tiền lương chậm lại được kỳ vọng sẽ lấn át tác động từ thuế quan.

Đáng chú ý, định giá thị trường cho quyết định lãi suất tháng 1 đang trở nên “diều hâu” hơn từng ngày. Sự thay đổi này có thể phần nào giải thích cho đà hồi phục gần đây của đồng USD. Nguồn: CME FedWatch Tool.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian D1)

Đồng USD nhìn chung vẫn khá ổn định trước thời điểm công bố dữ liệu. EURUSD đang giao dịch giảm nhẹ, -0,02%. Cặp tiền này cũng chịu ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị gia tăng và các diễn biến liên quan đến ngân hàng trung ương Mỹ, những yếu tố có thể làm dịu phản ứng của thị trường trước báo cáo CPI.