Lạm phát đã dừng tăng? Liên Hợp Quốc nói điều ngược lại

Giá dầu tiếp tục chịu áp lực mạnh sau khi tình hình quanh Eo biển Hormuz phần nào được bình thường hóa và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran được nối lại. Dầu Brent hiện đã giảm xuống khoảng 74 USD/thùng, trong khi WTI dao động quanh 71 USD/thùng.

Ở thời điểm hiện tại, thị trường dường như đang loại bỏ hoàn toàn phần bù rủi ro địa chính trị và phần bù chiến tranh khỏi giá dầu cũng như kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, sự lạc quan này có thể đang đến quá sớm.

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Điểm đáng chú ý trên biểu đồ giá dầu là chỉ báo RSI đang ở mức rất thấp, không phản ánh đúng những căng thẳng trong chuỗi cung ứng. Nguồn: xStation5

UNCTAD, cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc, cảnh báo rằng ngay cả khi Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại (điều này hiện vẫn chưa xảy ra), chi phí thực phẩm và nhiên liệu vẫn có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Vấn đề hiện nay không còn chỉ nằm ở bản thân giá dầu, mà còn ở tác động trễ từ những gián đoạn trước đó đối với hoạt động vận tải, chi phí vận chuyển, bảo hiểm và giá phân bón. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia nhập khẩu năng lượng và thực phẩm, nơi chi phí vận tải và sản xuất nông nghiệp cao hơn sẽ nhanh chóng chuyển thành giá tiêu dùng. Theo UNCTAD, hiện vẫn có 61 nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cú sốc liên quan đến nhập khẩu dầu mỏ và ngũ cốc.

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Nguồn: xStation5

Khí đốt tự nhiên vẫn là kênh thứ hai gây áp lực lạm phát. Giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ hôm nay tăng mạnh hơn giá dầu, trong khi rủi ro kéo dài đối với dòng chảy LNG từ khu vực Vịnh Ba Tư có thể hạn chế tốc độ bình thường hóa chi phí năng lượng tại châu Âu và châu Á.

Giá khí đốt cao hơn không chỉ đồng nghĩa với hóa đơn năng lượng tăng mà còn tạo áp lực lên giá phân bón và sau đó là chi phí sản xuất thực phẩm. Điều này khiến cú hích lạm phát có khả năng kéo dài hơn so với những gì chỉ riêng đà giảm của giá dầu phản ánh.

Sự bình ổn tương đối của thị trường hiện được hỗ trợ bởi các tín hiệu ngoại giao. Các đại diện của Mỹ được cho là sẽ gặp các nhà hòa giải Qatar tại Doha, trong khi trước đó Pakistan cũng đề cập đến khả năng nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Qatar nhấn mạnh rằng đây không phải là cuộc gặp cấp cao trực tiếp giữa Washington và Tehran.

"Lá bài bất ngờ": Nga

Nhiều nhà phân tích từng cho rằng Liên bang Nga sẽ hưởng lợi đáng kể từ đợt tăng giá dầu, nhưng chiến dịch "trừng phạt động năng" cùng các cuộc không kích ngày càng gia tăng nhằm vào lãnh thổ Nga đang làm dấy lên nghi ngờ không chỉ về mức độ hưởng lợi của Nga từ cuộc khủng hoảng, mà còn về khả năng duy trì nguồn cung sản phẩm dầu mỏ của nước này trên thị trường.

Đại diện Điện Kremlin xác nhận Nga hiện đang tìm kiếm các nhà cung cấp nhiên liệu tiềm năng nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhiên liệu trong nước đang ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, Điện Kremlin từ chối tiết lộ các đối tác có thể thực hiện việc cung cấp này. Điều quan trọng đối với thị trường dầu mỏ là việc Nga chuyển từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu nhiên liệu (không phải dầu thô) sẽ tạo thêm áp lực lên hệ thống lọc dầu vốn đã thiếu hụt công suất. Điều này đồng nghĩa rằng ngay cả khi giá dầu giảm, giá nhiên liệu thành phẩm vẫn có thể duy trì ở mức cao.

Còn đồng USD thì sao?

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Chỉ số Dollar Index vẫn dao động gần mức thấp nhất trong nhiều năm. Nếu Fed tỏ ra cứng rắn hơn kỳ vọng trong phát biểu hoặc quyết định chính sách, đồng USD có nhiều dư địa để phục hồi. Nguồn: xStation5

Chỉ số Dollar Index vẫn duy trì trên 101 điểm. Khi hàng hóa được định giá bằng USD, một đồng USD mạnh hơn có thể làm gia tăng áp lực chi phí đối với các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng và thực phẩm.

Ngay cả khi giá dầu danh nghĩa giảm, đồng USD mạnh sẽ làm giảm bớt lợi ích đối với các quốc gia nhập khẩu ngoài nước Mỹ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thị trường mới nổi như Ba Lan.

Trong ngắn hạn, thị trường năng lượng đang định giá theo kịch bản hạ nhiệt căng thẳng, nhưng cán cân rủi ro vẫn mang tính bất đối xứng. Dựa trên diễn biến của các chỉ số và giá hợp đồng tương lai hàng hóa, nhà đầu tư dường như coi việc chiến tranh kết thúc không còn là một khả năng, mà là một thực tế đã được xác nhận.

Tuy nhiên, mối quan hệ hiện tại giữa Mỹ và Iran giống một lệnh ngừng bắn hơn là một nền hòa bình thực sự—một lệnh ngừng bắn mà một trong hai bên dường như vi phạm ít nhất một lần mỗi tuần.

Ngoài ra, thỏa thuận còn bao gồm nhiều điều khoản khó có thể được thực thi do cần các phê duyệt cần thiết, chẳng hạn như từ Quốc hội Mỹ. Bản thân thỏa thuận cũng bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện mà cả hai bên đều không muốn đáp ứng. Hai bên hiện có thời hạn đến tháng 8 để đạt được một thỏa hiệp thực sự hoặc chính thức xác nhận rằng không thể đạt được thỏa thuận.