Lạm phát ở Anh vượt quá kỳ vọng; đồng bảng Anh tăng giá 📈

CPI tại Vương quốc Anh (Tháng/Tháng) Tháng 7: 0,1% (ước tính 0,0%; trước đó 0,3%)

- CPI (so với cùng kỳ năm trước): 3,8% (ước tính 3,7%; trước đó 3,6%)

- CPI cốt lõi (so với cùng kỳ năm trước): 3,8% (ước tính 3,7%; trước đó là 3,7%)

- CPI dịch vụ (so với cùng kỳ năm trước): 5,0% (ước tính 4,8%; trước đó là 4,7%)

- CPIH (so với cùng kỳ năm trước): 4,2% (ước tính 4,1%; trước đó là 4,1%)

Vận tải, đặc biệt là giá vé máy bay, đóng góp lớn nhất vào sự thay đổi hàng tháng trong tỷ lệ CPI hàng năm; dịch vụ nhà ở và hộ gia đình, đặc biệt là chi phí nhà ở của chủ sở hữu, đóng góp lớn, bù đắp một phần, vào sự sụt giảm CPI.

Lạm phát tại Anh cao hơn dự kiến, củng cố lập trường của Ngân hàng Anh về việc tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tại thời điểm này, khả năng xảy ra kịch bản như vậy (duy trì lãi suất) là gần 93%. Nguồn: ONS