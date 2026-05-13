🚀 Lạm phát PPI của Mỹ tăng vọt lên 6%

Dữ liệu tháng 4 cho thấy mức tăng mạnh nhất của giá sản xuất kể từ năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu, như dự đoán, đến từ giá xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, chỉ số lõi – loại bỏ thực phẩm và năng lượng – cũng tăng mạnh, lên tới 5,2%.

Hình 1: Lạm phát CPI & PPI của Mỹ (2018 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 13.05.2026

Tất cả các chỉ số đều gây bất ngờ lớn theo hướng tăng, vượt xa kỳ vọng của thị trường.

PPI Inflation [YoY]: 6,0% (so với dự báo 4,8%)

PPI Inflation [MoM]: 1,4% (so với 0,5%)

Core PPI Inflation* [YoY]: 5,2% (so với 4,3%)

Core PPI Inflation* [MoM]: 1,0% (so với 0,3%)

Super-Core PPI Inflation** [YoY]: 5,2% (so với 4,3%)

Super-Core PPI Inflation** [MoM]: 1,0% (so với 0,3%)

* Loại trừ thực phẩm và năng lượng.

* Loại trừ thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại.

Mức tăng 3% hàng tháng của giá vé máy bay có lẽ là điểm đáng chú ý nhất khi nhìn vào dữ liệu chi tiết. Tuy nhiên, một số hạng mục lại thấp hơn kỳ vọng, chẳng hạn chi phí chăm sóc bệnh viện chỉ tăng khoảng 0,1% MoM và dịch vụ quản lý danh mục đầu tư giảm 2,4%.

Hình 2: Lạm phát PPI của Mỹ và giá dầu WTI (2012 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 13.05.2026

Phản ứng của cặp EUR/USD khá bất ngờ khi tương đối yếu. Tỷ giá gần như đi ngang sau khi dữ liệu được công bố và hiện giảm khoảng 0,3% trong ngày, có thể do thị trường chưa nhận được thêm thông tin tích cực liên quan tới tình hình Trung Đông. Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng chỉ biến động nhẹ.

Thị trường đã nâng nhẹ kỳ vọng về khả năng FOMC tăng lãi suất, dù đây vẫn chưa phải là kịch bản cơ sở (xác suất khoảng 40%). Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên 4,48%, mức cao nhất kể từ tháng 7.

—

Michał Jóźwiak

Financial Markets Analyst at XTB

michal.jozwiak@xtb.com