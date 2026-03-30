Lạm phát tại Đức đúng như kỳ vọng! EUR/USD giảm điểm! 🚨

Dữ liệu lạm phát Đức (CPI & HICP)

CPI (m/m): 1,1% (dự báo: 1,1%; trước đó: 0,2%)

HICP (m/m): 1,2% (dự báo: 1,2%; trước đó: 0,4%)

CPI (y/y): 2,7% (dự báo: 2,7%; trước đó: 1,9%)

HICP (y/y): 2,8% (dự báo: 2,8%; trước đó: 2,0%)

👉 Nói cách khác: dữ liệu không gây bất ngờ, nhưng vẫn “cứng” về mặt chính sách, và điều này có thể khiến ECB duy trì lập trường thận trọng lâu hơn.

Điểm chính

Dù số liệu “đúng kỳ vọng”, cấu trúc dữ liệu vẫn mang tính hawkish:

Vì sao dữ liệu này quan trọng

Lạm phát tăng cả theo tháng và theo năm Quay trở lại trên mức mục tiêu ~2% của ECB Giảm khả năng ECB sớm cắt giảm lãi suất

Báo cáo lạm phát của Đức có vai trò rất lớn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chính sách của European Central Bank

Nếu lạm phát tăng tốc, ECB có thể sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Điều này đồng nghĩa với việc chính sách tiền tệ tiếp tục mang tính thắt chặt.

Tác động lên đồng euro

Thông thường, lạm phát cao hơn sẽ hỗ trợ đồng euro, vì thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Tuy nhiên, phản ứng thị trường (EUR/USD giảm) cho thấy yếu tố khác như tâm lý ngắn hạn hoặc dòng tiền đang chi phối.

Vai trò của Đức trong khu vực euro

Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nên dữ liệu lạm phát của nước này thường đóng vai trò “dẫn dắt” xu hướng cho toàn bộ khu vực eurozone.

Tác động lên thị trường tài chính

Lợi suất trái phiếu có xu hướng tăng Thị trường chứng khoán chịu áp lực do chi phí vốn cao hơn Thị trường ngoại hối biến động mạnh hơn, đặc biệt các cặp liên quan đến EUR

Source: xStation5