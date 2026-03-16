Lịch kinh tế (16.03.2026): Dữ liệu CPI Canada và sản lượng công nghiệp Mỹ

Cuộc chiến tại Iran vẫn là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư, đặc biệt sau những phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực lên các thành viên NATO khác nhằm ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột.

Ngoài việc theo dõi diễn biến tại eo biển Hormuz, lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ, với mức biến động dự kiến duy trì thấp trước khi loạt quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương được công bố vào cuối tuần.

Bên kia Đại Tây Dương, thị trường đang chờ đợi dữ liệu CPI của Canada. Đồng đô la Canada vẫn được hỗ trợ mạnh bởi giá dầu ở mức cao, vì vậy các cặp tiền liên quan đến CAD có thể nằm trong nhóm biến động mạnh nhất trong ngày hôm nay. Trong khi đó, dữ liệu sản lượng công nghiệp cũng sẽ được công bố tại Mỹ.All times CET. Source: xStation5

Các sự kiện đáng theo dõi trong ngày 16.03.2026. Nguồn: xStation5