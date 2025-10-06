Đọc thêm
13:10 · 6 tháng 10, 2025

Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các ngân hàng trung ương và doanh số bán lẻ khu vực đồng euro 📄

Điểm nổi bật
  • Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ nhàng. Không có dữ liệu quan trọng nào được công bố mà có thể tác động đáng kể đến thị trường toàn cầu.

Một số sự kiện đáng chú ý bao gồm dữ liệu bán lẻ của khu vực đồng euro và các phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương như Philip Lane, De Guindos, Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Thống đốc BOE Andrew Bailey.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:15, Khu vực đồng euro - Phó Chủ tịch ECB De Guindos phát biểu

15:00, Eurozone - Kinh tế trưởng ECB Philip Lane phát biểu

15:30, Vương Quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 9:

  • Chỉ số PMI xây dựng S&P Global: dự báo 46.1; kỳ trước 45.5

00:00 sáng mai, Eurozone - Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu

00:30 sáng mai, Vương Quốc Anh - Thống đốc BoE Andrew Bailey phát biểu

 

