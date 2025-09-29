Lịch kinh tế: Bài phát biểu của các quan chức Fed và ECB 🎙️

Chúng ta bắt đầu một tuần bận rộn mới. Hôm nay, trong số những sự kiện quan trọng nhất có các bài phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương, chủ yếu đến từ Fed và ECB. Ngoài ra, ngay trong ít phút nữa, chúng ta sẽ có dữ liệu CPI, HICP và doanh số bán lẻ từ Tây Ban Nha.

Chính sách tiền tệ hiện đang là tâm điểm chú ý của thị trường do Fed đã quay trở lại chu kỳ cắt giảm lãi suất. Vì lý do này, các bình luận từ các thành viên FOMC đặc biệt quan trọng. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe phát biểu từ Musalem, Bostic, Waller, Williams và Hammack (Fed), cũng như Lane, Müller, Kažaks và Schnabel (ECB).

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00, Tây Ban Nha – Dữ liệu Doanh số bán lẻ tháng 8:

Doanh số bán lẻ Tây Ban Nha: kỳ trước 4,7% (YoY).

14:00, Tây Ban Nha – Dữ liệu Lạm phát tháng 9:

HICP Tây Ban Nha: dự báo 3,0% YoY; kỳ trước 2,7% YoY.

HICP Tây Ban Nha: dự báo 0,3% MoM; kỳ trước 0,0% MoM.

CPI Tây Ban Nha: dự báo 3,1% YoY; kỳ trước 2,7% YoY.

CPI Tây Ban Nha: dự báo -0,2% MoM; kỳ trước 0,0% MoM.

16:00, Khu vực đồng euro – Phát biểu của bà Schnabel (ECB).

16:00, Đức – Phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Nagel.

18:30, Hoa Kỳ – Phát biểu của ông Waller (Fed).

19:00, Khu vực đồng euro – Phát biểu của ông Lane (ECB).

19:00, Vương quốc Anh – Phát biểu của thành viên MPC Ramsden.

00:15 sáng mai, Hoa Kỳ – Phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

00:30 sáng mai, Hoa Kỳ – Phát biểu của ông Williams (FOMC).

05:00 sáng mai, Hoa Kỳ – Phát biểu của ông Bostic (FOMC).