Lịch kinh tế: Hoa Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, nhà đầu tư chờ đợi biên bản ECB

Hôm nay là ngày Lễ Tạ ơn tại Mỹ, thị trường Mỹ sẽ đóng cửa, đồng nghĩa sẽ không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố và thanh khoản trên thị trường tài chính toàn cầu sẽ giảm. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các diễn biến tại châu Âu và Canada, nơi sắp công bố các chỉ số chủ chốt về tiêu dùng và niềm tin kinh tế. Tâm điểm chú ý sẽ là biên bản cuộc họp ECB, yếu tố có thể định hình kỳ vọng thị trường về các quyết định lãi suất trong tương lai của khu vực đồng euro, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00, Đức - Niềm tin tiêu dùng GfK tháng 12: -23,2 (dự báo -23,2; trước đó -24,1)

15:00, Thụy Điển - Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11: trước 96,8

Chỉ số niềm tin công nghiệp tháng 11: trước 100,2

15:30, Khu vực đồng euro - Bài phát biểu của thành viên ECB Piero Cipollone

16:00, Khu vực đồng euro - Cung tiền M3 (y/y) tháng 10: dự báo 2,8%; trước đó 2,8%

17:00, Khu vực đồng euro - Chỉ số niềm tin kinh tế tháng 11:

Niềm tin doanh nghiệp: trước -0,46

Niềm tin kinh tế: dự báo 96,9; trước 96,8

Niềm tin tiêu dùng: dự báo -14; trước -14,2

Niềm tin sản xuất: dự báo -8; trước -8,2

Niềm tin dịch vụ: dự báo 4,4; trước 4

18:00, Khu vực đồng euro - Bài phát biểu của thành viên ECB Luis de Guindos

19:30, Khu vực đồng euro - Biên bản cuộc họp ECB tháng 10

20:30, Canada - Cán cân vãng lai Q3: dự báo -15,5 tỷ; trước -21,16 tỷ