Lịch kinh tế: Báo cáo ADP và dữ liệu PMI từ châu Âu 🔎

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay bao gồm một số công bố đáng chú ý. Trong nửa đầu ngày, thị trường sẽ nhận được các báo cáo PMI từ các quốc gia châu Âu, bao gồm Spain, Italy, France, Germany và cuối cùng là khu vực Euro Area.

Sau đó, sự chú ý sẽ chuyển sang bên kia Đại Tây Dương, nơi báo cáo thị trường lao động ADP sẽ được công bố. Dự báo cho thấy số việc làm khu vực tư nhân tăng nhẹ lên 98 nghìn so với 62 nghìn trong tháng 3. Việc công bố báo cáo này sẽ đóng vai trò như một chỉ báo trước báo cáo NFP vào thứ Sáu từ Bureau of Labor Statistics.