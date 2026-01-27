Lịch kinh tế: Báo cáo lợi nhuận sẽ là tâm điểm trong phiên hôm nay

Lịch kinh tế ngày thứ Ba vẫn gần như trống, điều này càng cho thấy sự chú ý của thị trường đang tập trung vào báo cáo kết quả kinh doanh trên Phố Wall.

Tại Mỹ, phiên giao dịch hôm nay cung cấp một số dữ liệu kinh tế loại hai, bao gồm: chỉ số giá nhà, chỉ số sản xuất của Richmond Fed và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board.

Kết hợp với mong đợi cao trước quyết định của Fed vào ngày mai và mùa báo cáo lợi nhuận đang diễn ra, những dữ liệu này khó có khả năng tạo ra biến động lớn trên Phố Wall.

Các công ty công bố kết quả kinh doanh hôm nay bao gồm: LVMH, UnitedHealth, Boeing, General Motors và RTX Corp.

