Lịch kinh tế: Báo cáo NFP sẽ là tâm điểm trong bối cảnh chiến sự đang gia tăng (08.05.2026)

Phiên giao dịch hôm nay sẽ tiếp tục bị chi phối bởi tâm lý xoay quanh xung đột tại Trung Đông, mặc dù biến động thị trường cũng có thể gia tăng mạnh do các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố - những yếu tố mang tính then chốt đối với chính sách tiền tệ của Mỹ. Trọng tâm thị trường sẽ là báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP), dự kiến cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt với mức tăng việc làm khiêm tốn khoảng 62 nghìn, trong khi tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng giữ ổn định ở mức 4.3%.

Sự chậm lại trong tuyển dụng được xem là yếu tố chính định hướng tâm lý thị trường, khi nhà đầu tư đang đánh giá liệu nền kinh tế Mỹ sẽ đạt được “hạ cánh mềm” hay bước vào một giai đoạn suy giảm mạnh hơn trong bối cảnh chính sách tiền tệ vẫn còn thắt chặt, cùng với xu hướng suy giảm luân chuyển lao động tiếp diễn.

Bổ sung cho bức tranh này là báo cáo của Đại học Michigan (UoM), được dự báo cho thấy niềm tin tiêu dùng duy trì ở mức yếu tại 49.5, trong khi kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao 4.7%. Song song với các dữ liệu quan trọng trên là loạt bài phát biểu từ các quan chức ngân hàng trung ương, bao gồm: Thống đốc BoE Andrew Bailey, Các quan chức ECB và Thành viên FOMC Lisa Cook

Những bình luận đồng loạt này sẽ đóng vai trò then chốt khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng cân bằng giữa: Dữ liệu tăng trưởng đang suy yếu và nhu cầu giữ vững kỳ vọng lạm phát dài hạn ở mức ổn định.

Nguồn: xStation5