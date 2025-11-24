Lịch kinh tế: Báo cáo PPI và doanh số bán lẻ bị trì hoãn của Hoa Kỳ sẽ công bố trong tuần này 📃

Hôm nay không có công bố vĩ mô quan trọng nào. Tuy nhiên, trong suốt tuần này, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu đáng chú ý, bao gồm PPI của Mỹ bị trì hoãn và doanh số bán lẻ tháng 9.
Ngoài ra, vào thứ Tư, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ công bố quyết định lãi suất. Thị trường kỳ vọng RBNZ sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản xuống còn 2,25%. Theo các nhà kinh tế, đây có thể sẽ là lần cắt giảm cuối cùng trong chu kỳ hiện tại.
Lịch chi tiết trong tuần: (giờ VN)
Thứ Hai
Cả ngày – Nhật Bản: nghỉ lễ ngân hàng
16:00 – Đức: Chỉ số Ifo tháng 11
16:00 – Ba Lan: Dữ liệu thị trường lao động và sản xuất tháng 10
Thứ Ba
16:00 – Ba Lan: Doanh số bán lẻ tháng 10
20:30 – Mỹ: Dữ liệu PPI và doanh số bán lẻ tháng 9
22:00 – Mỹ: Niềm tin tiêu dùng CB tháng 11
Thứ Tư
08:00 – New Zealand: Quyết định lãi suất
16:00 – Ba Lan: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10
20:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp
22:30 – Mỹ: Thay đổi tồn kho dầu thô theo EIA
Thứ Năm
Cả ngày – Mỹ: nghỉ lễ
19:30 – Eurozone: Biên bản họp ECB
Thứ Sáu
Cả ngày – Black Friday
07:30 – Nhật Bản: Lạm phát khu vực Tokyo
13:45 – Thụy Sĩ: GDP quý 3
14:45 – Pháp: GDP quý 3 và CPI tháng 11
15:00 – Tây Ban Nha: CPI tháng 11
16:00 – Ba Lan: Lạm phát tháng 11
17:00 – Ý: Lạm phát tháng 11
20:00 – Đức: Lạm phát tháng 11r
