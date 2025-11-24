Đọc thêm
14:42 · 24 tháng 11, 2025

Lịch kinh tế: Báo cáo PPI và doanh số bán lẻ bị trì hoãn của Hoa Kỳ sẽ công bố trong tuần này 📃

Hôm nay không có công bố vĩ mô quan trọng nào. Tuy nhiên, trong suốt tuần này, thị trường sẽ đón nhận một số dữ liệu đáng chú ý, bao gồm PPI của Mỹ bị trì hoãn và doanh số bán lẻ tháng 9.

Ngoài ra, vào thứ Tư, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) sẽ công bố quyết định lãi suất. Thị trường kỳ vọng RBNZ sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản xuống còn 2,25%. Theo các nhà kinh tế, đây có thể sẽ là lần cắt giảm cuối cùng trong chu kỳ hiện tại.

Lịch chi tiết trong tuần: (giờ VN)

Thứ Hai

  • Cả ngày – Nhật Bản: nghỉ lễ ngân hàng

  • 16:00 – Đức: Chỉ số Ifo tháng 11

  • 16:00 – Ba Lan: Dữ liệu thị trường lao động và sản xuất tháng 10

Thứ Ba

  • 16:00 – Ba Lan: Doanh số bán lẻ tháng 10

  • 20:30 – Mỹ: Dữ liệu PPI và doanh số bán lẻ tháng 9

  • 22:00 – Mỹ: Niềm tin tiêu dùng CB tháng 11

Thứ Tư

  • 08:00 – New Zealand: Quyết định lãi suất

  • 16:00 – Ba Lan: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10

  • 20:30 – Mỹ: Đơn đặt hàng lâu bền và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp

  • 22:30 – Mỹ: Thay đổi tồn kho dầu thô theo EIA

Thứ Năm

  • Cả ngày – Mỹ: nghỉ lễ

  • 19:30 – Eurozone: Biên bản họp ECB

Thứ Sáu

  • Cả ngày – Black Friday

  • 07:30 – Nhật Bản: Lạm phát khu vực Tokyo

  • 13:45 – Thụy Sĩ: GDP quý 3

  • 14:45 – Pháp: GDP quý 3 và CPI tháng 11

  • 15:00 – Tây Ban Nha: CPI tháng 11

  • 16:00 – Ba Lan: Lạm phát tháng 11

  • 17:00 – Ý: Lạm phát tháng 11

  • 20:00 – Đức: Lạm phát tháng 11r

26 tháng 11, 2025, 09:50

Tin đầu ngày (26.11.2025): Chứng khoán Mỹ tăng trong bối cảnh đồng USD suy yếu 🗽
26 tháng 11, 2025, 00:55

EURUSD tăng 0,4% sau khi phản ứng với vùng hỗ trợ quan trọng 📈
25 tháng 11, 2025, 22:10

CẬP NHẬT MỚI: Niềm tin người tiêu dùng và chỉ số Fed Richmond yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​📌
25 tháng 11, 2025, 15:05

Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Lạm phát PPI tháng 9

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn