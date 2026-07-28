Lịch kinh tế: Báo cáo tài chính của PayPal, Visa và Coca-Cola sẽ là điểm nhấn hôm nay

Sự chú ý của thị trường trong đầu tuần chủ yếu tập trung vào các diễn biến tại Trung Đông. Tuy nhiên, tâm điểm hiện đang dần chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và các cuộc họp của các ngân hàng trung ương. Các doanh nghiệp sắp công bố kết quả kinh doanh gồm Microsoft và Meta (đều sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Tư), cùng Apple và Amazon (đều sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm).

Xen giữa đó là các quyết định lãi suất của Fed (thứ Tư) và BoE (thứ Năm).

Tuần giao dịch sẽ khép lại với cuộc họp của BoJ (đêm thứ Năm sang thứ Sáu), dữ liệu lạm phát tháng 7 của các quốc gia châu Âu (thứ Năm/thứ Sáu) và chỉ số lạm phát PCE tháng 6 của Mỹ (thứ Năm).

Chúng tôi không kỳ vọng bất kỳ ngân hàng trung ương nào sẽ thay đổi lãi suất trong tuần này. Tuy nhiên, cả ba nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì giọng điệu mang tính "diều hâu", định hướng thị trường tới khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo – hiện vẫn là kịch bản cơ sở được thị trường đánh giá cao. Hôm nay được xem là một phiên giao dịch tương đối yên ắng Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, các doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh gồm PayPal, Coca-Cola, Boeing, UPS, Corning, S&P và Unilever.

Sau khi thị trường đóng cửa, Visa, Bloom Energy, Seagate, Waste Management, KLA và Ford sẽ lần lượt công bố báo cáo tài chính.

Về dữ liệu vĩ mô, đáng chú ý nhất sẽ là báo cáo của API về thay đổi tồn kho dầu thô. 🌏 Các dữ liệu kinh tế vĩ mô đáng chú ý Thứ Hai Đức Bất chấp những bất ổn kéo dài tại khu vực Vịnh Ba Tư, chỉ số niềm tin kinh doanh Ifo của Đức đã tăng lên 86,6 điểm, trong khi chỉ số kỳ vọng kinh doanh tăng lên 86,7 điểm. Sự cải thiện này không chỉ phản ánh nhu cầu phục hồi mà còn cho thấy những nút thắt quan trọng trong chuỗi cung ứng đang dần được tháo gỡ. Dữ liệu này nhìn chung phù hợp với các chỉ số PMI gần đây, vốn cho thấy nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, đang dần hồi phục. Tuy nhiên, đánh giá về điều kiện kinh doanh hiện tại vẫn chưa ghi nhận sự cải thiện. Mỹ Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng 6 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 2,5%. Thị trường từng kỳ vọng một sự phục hồi mạnh hơn sau khi chỉ số này giảm 4% trong tháng 5. Kết quả yếu chủ yếu đến từ nhu cầu giảm trong lĩnh vực vận tải. Tuy nhiên, đơn đặt hàng hàng hóa vốn cốt lõi vẫn duy trì tích cực, góp phần ổn định tâm lý thị trường. Ngoài ra, xu hướng đầu tư liên quan đến AI tiếp tục được thể hiện rõ khi nhóm máy tính và thiết bị điện tử tăng 3,1% so với tháng trước. Các nhóm kim loại cơ bản (+1,1%) và thiết bị điện – điện tử (+0,9%) cũng ghi nhận kết quả khả quan. Thứ Ba Australia Trong bài phát biểu tại sự kiện của Quỹ Anika ở Sydney, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) Michele Bullock cho biết lạm phát cơ bản hiện đang diễn biến tương đối phù hợp với các dự báo hồi tháng 5 của RBA, nhưng vẫn ở mức quá cao. Theo bà, nhu cầu trong nước cần tiếp tục suy yếu và thị trường lao động cần hạ nhiệt hơn nữa để đưa lạm phát trở lại mục tiêu. Tuy nhiên, thị trường đánh giá những phát biểu này chưa đủ cứng rắn. Kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo đã giảm xuống và thị trường hiện không còn định giá hoàn toàn khả năng RBA sẽ tiếp tục nâng lãi suất. 📆 Lịch kinh tế Thứ Ba Mỹ: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board (tháng 7), Thời gian: 15:00, Kỳ trước: 91,2, Dự báo: 92,4

Mỹ: Báo cáo API về thay đổi tồn kho dầu thô, Thời gian: 21:30, Kỳ trước: +2,6 triệu thùng, Dự báo: -1,5 triệu thùng Thứ Năm Australia: Lạm phát CPI quý II, Thời gian: 02:30, Kỳ trước: 4,1%, Dự báo: 4,1% 🗂️ Lịch báo cáo tài chính Boeing ($BA.US) – Trước khi thị trường mở cửa (BMO)

SNDL ($SNDL.US) – Trước khi thị trường mở cửa (BMO)

PayPal ($PYPL.US) – Trước khi thị trường mở cửa (BMO)

Coca-Cola ($KO.US) – Trước khi thị trường mở cửa (BMO)

Royal Caribbean ($RCL.US) – Trước khi thị trường mở cửa (BMO)

UPS ($UPS.US) – Trước khi thị trường mở cửa (BMO)

Corning ($GLW.US) – Trước khi thị trường mở cửa (BMO)

Ford ($F.US) – Sau khi thị trường mở cửa (AMC)

Tilray ($TLRY.US) – Sau khi thị trường mở cửa (AMC)

Visa ($V.US) – Sau khi thị trường mở cửa (AMC)

Bloom Energy ($BE.US) – Sau khi thị trường mở cửa (AMC)

EA ($EA.US) – Sau khi thị trường mở cửa (AMC)

Seagate ($STX.US) – Sau khi thị trường mở cửa (AMC) Top 3 thị trường đáng chú ý Dầu thô: Tâm điểm đầu tuần là thông tin Mỹ và Iran tạm ngừng các hoạt động quân sự, khiến giá các mặt hàng năng lượng chủ chốt giảm mạnh. Trong những giờ gần đây, thị trường tiếp tục đón nhận thông tin về các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman – quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong cuộc xung đột. Mục tiêu của các cuộc đàm phán là xây dựng "cơ chế quản lý hoạt động hàng hải" tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trên thực tế, eo biển này vẫn gần như bị phong tỏa (theo dữ liệu từ Kpler, lưu lượng tàu thuyền hiện chỉ khoảng hơn 10 chuyến mỗi ngày, thấp hơn rất nhiều so với mức thông thường từ 80–140 chuyến/ngày).

US500: Chỉ số S&P 500 kết thúc phiên thứ Hai gần như đi ngang. Một mặt, chỉ số được hỗ trợ bởi đà giảm của giá dầu, nhưng mặt khác lại chịu áp lực từ diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu bán dẫn. Trước khi thị trường Mỹ mở cửa hôm nay, hàng loạt doanh nghiệp lớn như Boeing, PayPal và Coca-Cola sẽ công bố kết quả kinh doanh.

EURUSD: Cặp tiền này vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi trong tâm lý thị trường. Sau khi mở cửa phiên thứ Hai, EURUSD đã vượt mốc 1,141, nhưng hiện đang dao động quanh 1,137. Yếu tố quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo sẽ là cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh vào ngày thứ Tư.

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