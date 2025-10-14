Lịch kinh tế: Báo cáo thu nhập quý 3 chính thức khởi động

Dữ liệu từ châu Âu: Phiên sáng tại châu Âu hứa hẹn nhiều thông tin đáng chú ý, bao gồm số liệu về thất nghiệp và tăng trưởng tiền lương tại Anh, cùng với chỉ số niềm tin kinh tế ZEW của Đức.

Mùa báo cáo lợi nhuận khởi động: Quý III chính thức bước vào giai đoạn công bố kết quả kinh doanh, với tâm điểm là loạt báo cáo từ các “ông lớn” ngành tài chính như JP Morgan, Goldman Sachs và Citigroup, được công bố trước giờ mở cửa thị trường.

Fed và khoảng trống dữ liệu: Dù chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa khiến lịch công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô tạm ngưng, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào những phát biểu từ Cục Dự trữ Liên bang, đặc biệt là bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell vào tối nay.

Chúng ta bước vào phiên giao dịch thứ hai của tuần trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, dẫn đến việc tạm ngừng công bố nhiều dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng. Tuy nhiên, phiên Mỹ hôm nay được dự báo sẽ sôi động với loạt phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bao gồm Chủ tịch Jerome Powell. Đồng thời, mùa báo cáo lợi nhuận của Phố Wall cũng chính thức khởi động. Bên cạnh đó, bất ổn chính trị vẫn ở mức cao khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn đang diễn ra. Trong khi các nhà đầu tư Phố Wall giữ thái độ tương đối thận trọng, thì kim loại quý tiếp tục lập đỉnh mới.

Lịch kinh tế chi tiết hôm nay: (giờ VN)

13:00, Anh – Thay đổi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tháng 9 (Dự báo: 10,3k; Trước đó: 17,4k)

13:00, Anh – Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 (Dự báo: 4,7%; Trước đó: 4,7%)

13:00, Anh – Thu nhập bình quân (bao gồm thưởng) YoY tháng 8 (Dự báo: 4,7%; Trước đó: 4,7%)

13:00, Đức – CPI cuối cùng tháng 9 (Dự báo: 2,4% YoY; Trước đó: 2,2% YoY)

16:00, Đức – Chỉ số niềm tin kinh tế ZEW tháng 10 (Dự báo: -75; Trước đó: -76,4)

19:30, Canada – Giấy phép xây dựng MoM tháng 8 (Dự báo: -0,7%; Trước đó: -0,1%)

23:20, Mỹ – Phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell

00:00 sáng mai, Mỹ – Phát biểu của Thống đốc BoE Andrew Bailey

01:25 sáng mai, Mỹ – Phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller

Báo cáo thu nhập của các công ty phố Wall: