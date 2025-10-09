Lịch kinh tế: Biên bản ECB, bài phát biểu của Powell sẽ là tâm điểm hôm nay

Đồng đô la Mỹ đang tăng nhẹ trong phiên hôm nay, trong khi tâm lý trên Phố Wall có phần yếu đi. Biên bản cuộc họp FOMC công bố ngày hôm qua củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng thời chỉ ra dự báo tăng trưởng GDP mạnh mẽ hơn và rủi ro lạm phát quay trở lại vẫn tồn tại.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế vĩ mô, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi báo cáo lợi nhuận của PepsiCo (PEP.US) được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:30 – Khu vực đồng Euro: Biên bản cuộc họp ECB

21:00 – Hoa Kỳ: Doanh số bán buôn, Dự kiến: 0,5% | Kỳ trước: 1,4%

21:00 – Hoa Kỳ: Tồn kho bán buôn, Dự kiến: -0,2% | Kỳ trước: -0,2%

21:30 – Hoa Kỳ: Thay đổi tồn kho khí tự nhiên, Dự kiến: 78 tỷ feet khối | Kỳ trước: 53 tỷ feet khối

Lịch phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương

15:30 – BoE: Catherine Mann

17:30 – ECB: François Villeroy de Galhau

19:30 – Fed: Jerome Powell

19:35 – Fed: Michelle Bowman

00:00 sáng mai – Fed: Neel Kashkari

00:00 sáng mai – Fed: Michael Barr