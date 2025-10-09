Lịch kinh tế: Biên bản ECB, bài phát biểu của Powell sẽ là tâm điểm hôm nay

- Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ nhàng
- Biên bản báo cáo của EBC, bài phát biểu của Powell và dữ liệu bán buôn của Hoa Kỳ là trọng tâm
- PepsiCo sẽ công bố thu nhập trước khi mở cửa phiên giao dịch tại Phố Wall
Đồng đô la Mỹ đang tăng nhẹ trong phiên hôm nay, trong khi tâm lý trên Phố Wall có phần yếu đi. Biên bản cuộc họp FOMC công bố ngày hôm qua củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng thời chỉ ra dự báo tăng trưởng GDP mạnh mẽ hơn và rủi ro lạm phát quay trở lại vẫn tồn tại.
Bên cạnh dữ liệu kinh tế vĩ mô, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi báo cáo lợi nhuận của PepsiCo (PEP.US) được công bố vào cuối ngày hôm nay.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
18:30 – Khu vực đồng Euro: Biên bản cuộc họp ECB
21:00 – Hoa Kỳ: Doanh số bán buôn, Dự kiến: 0,5% | Kỳ trước: 1,4%
21:00 – Hoa Kỳ: Tồn kho bán buôn, Dự kiến: -0,2% | Kỳ trước: -0,2%
21:30 – Hoa Kỳ: Thay đổi tồn kho khí tự nhiên, Dự kiến: 78 tỷ feet khối | Kỳ trước: 53 tỷ feet khối
Lịch phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương
15:30 – BoE: Catherine Mann
17:30 – ECB: François Villeroy de Galhau
19:30 – Fed: Jerome Powell
19:35 – Fed: Michelle Bowman
00:00 sáng mai – Fed: Neel Kashkari
00:00 sáng mai – Fed: Michael Barr
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sơ bộ của UoM phù hợp với kỳ vọng 📌
CẬP NHẬT MỚI: USDCAD giảm sau dữ liệu việc làm của Canada 📌
Sản lượng công nghiệp của Ý yếu hơn nhiều so với dự kiến 📉
🔴Rớt mốc $4.000, liệu đã đến lúc quay đầu?
