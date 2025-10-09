Đọc thêm
14:50 · 9 tháng 10, 2025

Lịch kinh tế: Biên bản ECB, bài phát biểu của Powell sẽ là tâm điểm hôm nay

Điểm nổi bật
EUR/USD
Forex
-
-
Điểm nổi bật
  • Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay khá nhẹ nhàng
  • Biên bản báo cáo của EBC, bài phát biểu của Powell và dữ liệu bán buôn của Hoa Kỳ là trọng tâm
  • PepsiCo sẽ công bố thu nhập trước khi mở cửa phiên giao dịch tại Phố Wall

Đồng đô la Mỹ đang tăng nhẹ trong phiên hôm nay, trong khi tâm lý trên Phố Wall có phần yếu đi. Biên bản cuộc họp FOMC công bố ngày hôm qua củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng thời chỉ ra dự báo tăng trưởng GDP mạnh mẽ hơn và rủi ro lạm phát quay trở lại vẫn tồn tại.

Bên cạnh dữ liệu kinh tế vĩ mô, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi báo cáo lợi nhuận của PepsiCo (PEP.US) được công bố vào cuối ngày hôm nay.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:30 – Khu vực đồng Euro: Biên bản cuộc họp ECB
21:00 – Hoa Kỳ: Doanh số bán buôn, Dự kiến: 0,5% | Kỳ trước: 1,4%
21:00 – Hoa Kỳ: Tồn kho bán buôn, Dự kiến: -0,2% | Kỳ trước: -0,2%
21:30 – Hoa Kỳ: Thay đổi tồn kho khí tự nhiên, Dự kiến: 78 tỷ feet khối | Kỳ trước: 53 tỷ feet khối

Lịch phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương

15:30 – BoE: Catherine Mann
17:30 – ECB: François Villeroy de Galhau
19:30 – Fed: Jerome Powell
19:35 – Fed: Michelle Bowman
00:00 sáng mai – Fed: Neel Kashkari
00:00 sáng mai – Fed: Michael Barr

10 tháng 10, 2025, 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sơ bộ của UoM phù hợp với kỳ vọng 📌
10 tháng 10, 2025, 19:35

CẬP NHẬT MỚI: USDCAD giảm sau dữ liệu việc làm của Canada 📌
10 tháng 10, 2025, 15:15

Sản lượng công nghiệp của Ý yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​📉
10 tháng 10, 2025, 15:03

🔴Rớt mốc $4.000, liệu đã đến lúc quay đầu?

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn