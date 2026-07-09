Lịch kinh tế: Biên bản họp ECB, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và báo cáo lợi nhuận của PepsiCo

Lịch kinh tế hôm nay có thể tạo ra biến động chủ yếu đối với EUR/USD, trái phiếu chính phủ và khí tự nhiên. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu thương mại của Đức, Biên bản cuộc họp ECB, và báo cáo thị trường lao động hàng tuần của Mỹ. Sau đó trong ngày, sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu doanh số bán nhà hiện hữu tại Mỹ, báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA, các bài phát biểu của quan chức Fed và Ngân hàng Anh, trong khi PepsiCo (PEP.US) sẽ không chính thức mở màn mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ.
Lịch kinh tế
13:00 – Đức – Cán cân thương mại (điều chỉnh theo mùa)
Thực tế: 19,1 tỷ EUR | Dự báo: 14,8 tỷ EUR | Trước đó: 14,5 tỷ EUR
13:00 – Đức – Nhập khẩu MoM (điều chỉnh theo mùa)
Thực tế: -2,5% | Dự báo: -0,8% | Trước đó: +1,2%
13:00 – Đức – Xuất khẩu MoM (điều chỉnh theo mùa)
Thực tế: +0,9% | Dự báo: -0,4% | Trước đó: +0,9%
18:30 – Khu vực đồng Euro – Biên bản cuộc họp ECB
19:30 – Mỹ – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu
Dự báo: 217 nghìn | Trước đó: 215 nghìn
19:30 – Mỹ – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục
Dự báo: 1,814 triệu | Trước đó: 1,814 triệu
21:00 – Mỹ – Doanh số bán nhà hiện hữu
Dự báo: 4,20 triệu | Trước đó: 4,17 triệu
21:00 – Mỹ – Doanh số bán nhà hiện hữu MoM
Dự báo: 1,0% | Trước đó: 3,2%
21:30 – Mỹ – Thay đổi tồn kho khí tự nhiên của EIA
Dự báo: 58 tỷ feet khối | Trước đó: 87 tỷ feet khối
Thành viên ngân hàng trung ương phát biểu
-
20:00 – Mỹ – John Williams (Cục Dự trữ Liên bang)
-
23:00 – Mỹ – Michael Barr (Cục Dự trữ Liên bang)
-
00:30 – Mỹ – Christopher Waller (Cục Dự trữ Liên bang)
-
02:30 – Vương quốc Anh – Andrew Breeden (Ngân hàng Anh)
Báo cáo lợi nhuận
-
PepsiCo (PEP.US)
EUR/USD và PepsiCo (D1 chart)
EUR/USD hiện đang giao dịch dưới cả đường trung bình động hàm mũ EMA200 và EMA50 (được thể hiện bằng các dải màu đỏ và cam), cho thấy xu hướng giảm trung hạn vẫn đang được duy trì.
Nguồn: xStation 5
Cổ phiếu PepsiCo đã giảm gần 20% so với các đỉnh gần đây và hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 5 USD so với EMA200. Một báo cáo lợi nhuận tích cực có thể giúp cổ phiếu vượt trở lại trên ngưỡng kỹ thuật quan trọng này và hỗ trợ một xu hướng đảo chiều. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 130–132 USD/cổ phiếu, nơi cổ phiếu trước đây từng thu hút lực mua, trong khi vùng kháng cự chính nằm trong khoảng 147–150 USD. Nếu bứt phá dứt khoát lên trên vùng kháng cự này, cổ phiếu có thể mở ra dư địa tăng lên 170 USD/cổ phiếu.
Nguồn: xStation 5
US100 phục hồi 1% 🔼 SK hynix thu hút nhu cầu kỷ lục trước thềm niêm yết trên Nasdaq
Iran có thực sự muốn một “thỏa thuận”? Trump thay đổi lập trường về Iran và Tây Ban Nha 💡
Thị trường nổi bật🚩 Oil
Tin đầu ngày: Leo thang căng thẳng tại Trung Đông. FOMC lo ngại về lạm phát
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.