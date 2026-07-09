Lịch kinh tế: Biên bản họp ECB, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và báo cáo lợi nhuận của PepsiCo

Lịch kinh tế hôm nay có thể tạo ra biến động chủ yếu đối với EUR/USD, trái phiếu chính phủ và khí tự nhiên. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu thương mại của Đức, Biên bản cuộc họp ECB, và báo cáo thị trường lao động hàng tuần của Mỹ. Sau đó trong ngày, sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu doanh số bán nhà hiện hữu tại Mỹ, báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA, các bài phát biểu của quan chức Fed và Ngân hàng Anh, trong khi PepsiCo (PEP.US) sẽ không chính thức mở màn mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ.

Lịch kinh tế

13:00 – Đức – Cán cân thương mại (điều chỉnh theo mùa)

Thực tế: 19,1 tỷ EUR | Dự báo: 14,8 tỷ EUR | Trước đó: 14,5 tỷ EUR

13:00 – Đức – Nhập khẩu MoM (điều chỉnh theo mùa)

Thực tế: -2,5% | Dự báo: -0,8% | Trước đó: +1,2%

13:00 – Đức – Xuất khẩu MoM (điều chỉnh theo mùa)

Thực tế: +0,9% | Dự báo: -0,4% | Trước đó: +0,9%

18:30 – Khu vực đồng Euro – Biên bản cuộc họp ECB

19:30 – Mỹ – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu

Dự báo: 217 nghìn | Trước đó: 215 nghìn

19:30 – Mỹ – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục

Dự báo: 1,814 triệu | Trước đó: 1,814 triệu

21:00 – Mỹ – Doanh số bán nhà hiện hữu

Dự báo: 4,20 triệu | Trước đó: 4,17 triệu

21:00 – Mỹ – Doanh số bán nhà hiện hữu MoM

Dự báo: 1,0% | Trước đó: 3,2%

21:30 – Mỹ – Thay đổi tồn kho khí tự nhiên của EIA

Dự báo: 58 tỷ feet khối | Trước đó: 87 tỷ feet khối

Thành viên ngân hàng trung ương phát biểu

20:00 – Mỹ – John Williams (Cục Dự trữ Liên bang)

23:00 – Mỹ – Michael Barr (Cục Dự trữ Liên bang)

00:30 – Mỹ – Christopher Waller (Cục Dự trữ Liên bang)

02:30 – Vương quốc Anh – Andrew Breeden (Ngân hàng Anh)

Báo cáo lợi nhuận

PepsiCo (PEP.US)

EUR/USD và PepsiCo (D1 chart)

EUR/USD hiện đang giao dịch dưới cả đường trung bình động hàm mũ EMA200 và EMA50 (được thể hiện bằng các dải màu đỏ và cam), cho thấy xu hướng giảm trung hạn vẫn đang được duy trì.

Nguồn: xStation 5

Cổ phiếu PepsiCo đã giảm gần 20% so với các đỉnh gần đây và hiện đang giao dịch thấp hơn khoảng 5 USD so với EMA200. Một báo cáo lợi nhuận tích cực có thể giúp cổ phiếu vượt trở lại trên ngưỡng kỹ thuật quan trọng này và hỗ trợ một xu hướng đảo chiều. Vùng hỗ trợ quan trọng hiện nằm quanh 130–132 USD/cổ phiếu, nơi cổ phiếu trước đây từng thu hút lực mua, trong khi vùng kháng cự chính nằm trong khoảng 147–150 USD. Nếu bứt phá dứt khoát lên trên vùng kháng cự này, cổ phiếu có thể mở ra dư địa tăng lên 170 USD/cổ phiếu.

Nguồn: xStation 5