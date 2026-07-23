Lịch Kinh tế: Big Tech, Căng thẳng Iran và Quyết định của ECB ⏰

Hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào ba chủ đề chính: kết quả kinh doanh của Big Tech, căng thẳng liên quan đến Iran và quyết định lãi suất của ECB.

Điều gì đang dẫn dắt thị trường?

Chi tiêu AI của Big Tech khiến nhà đầu tư lo ngại – Alphabet và Tesla đều công bố doanh thu tích cực, nhưng thị trường lại phản ứng tiêu cực trước kế hoạch chi tiêu vốn (CAPEX) khổng lồ của hai công ty (Alphabet dự kiến chi tới 205 tỷ USD vào năm 2026, trong khi CAPEX của Tesla tăng 142% so với cùng kỳ năm trước), kéo giá cổ phiếu đồng loạt giảm. Trong những ngày tới, Meta, Microsoft, Amazon và Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh. Nhà đầu tư sẽ quan tâm không chỉ đến lợi nhuận mà còn đặc biệt chú ý đến kế hoạch đầu tư AI của các doanh nghiệp này.

Giá dầu tăng sau những tuyên bố cứng rắn của Trump đối với Iran – Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran (Pickaxe Mountain). Đồng thời, một vụ tấn công khác nhằm vào tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia tiếp tục làm gia tăng căng thẳng. Goldman Sachs cảnh báo giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng trong quý IV nếu tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz kéo dài.

ECB sẽ công bố quyết định lãi suất lúc 14:15 (giờ CET) – Thị trường kỳ vọng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất (lãi suất tái cấp vốn ở 2,40%, lãi suất tiền gửi ở 2,25%). Tuy nhiên, tình hình "cực kỳ biến động" do xung đột với Iran có thể ảnh hưởng đáng kể đến giọng điệu của cuộc họp báo lúc 14:45.

UniCredit vượt kỳ vọng – Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận ròng quý II đạt 2,9 tỷ EUR. CEO Andrea Orcel cho biết tiến trình thương vụ với Commerzbank đang diễn ra theo "kịch bản tốt nhất có thể".

Lịch kinh tế hôm nay

Thị trường lao động Australia tiếp tục tạo bất ngờ tích cực khi số việc làm tăng 76.300, vượt xa dự báo 15.100, qua đó phát đi tín hiệu mang tính "diều hâu" đối với chính sách của RBA. Trong phần còn lại của ngày, thị trường Mỹ và Canada sẽ tập trung vào doanh số bán lẻ và dữ liệu thị trường lao động. Tuy nhiên, quyết định của ECB cùng những diễn biến địa chính trị liên quan đến Iran vẫn sẽ là các yếu tố chính chi phối biến động của giá dầu và thị trường chứng khoán.

Trước khi thị trường châu Âu mở cửa, các doanh nghiệp dự kiến công bố kết quả kinh doanh hôm nay gồm Nestlé, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX và Lockheed Martin. Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, tâm điểm sẽ chuyển sang SAP và Intel với các báo cáo tài chính quý mới nhất.