Lịch kinh tế: Các báo cáo thị trường lao động Mỹ quy mô nhỏ sẽ phải “giành sự chú ý” giữa bối cảnh địa chính trị căng thẳng (02.04.2026)

Người ta có thể nghĩ rằng với một lịch công bố dữ liệu kinh tế tương đối mỏng, cuộc chiến tại Iran và bài phát biểu gần đây của Donald Trump sẽ là yếu tố chi phối chính đối với phần lớn thị trường.

Tuy nhiên, một số dữ liệu kinh tế dự kiến công bố vào thứ Năm vẫn có thể tạo ra biến động đáng kể, đặc biệt đối với đồng USD. Bên cạnh cán cân thương mại, Mỹ sẽ công bố thêm một số chỉ báo nhỏ về thị trường lao động, góp phần hoàn thiện bức tranh về những thách thức hiện tại mà Fed đang đối mặt trước thềm báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP) vào ngày mai và quyết định lãi suất vào cuối tháng.

Trong ngày hôm nay, thị trường đang chờ đợi báo cáo Challenger Job Cuts – một chỉ báo mà giới đầu tư bắt đầu theo dõi sát hơn kể từ sau lần chính phủ Mỹ đóng cửa gần đây. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (initial jobless claims) – vốn đã duy trì khá ổn định trong nhiều tuần – cũng sẽ được công bố, cùng với các bài phát biểu từ một số thành viên FOMC như Logan và Bowman.

Tất cả thời gian theo CET. Đã lọc theo: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Canada, Ba Lan, Pháp, Đức, Khu vực Eurozone. Nguồn: xStation5