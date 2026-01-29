Lịch kinh tế: Cán cân thương mại tháng 11 và đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ 📈

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ, đặc biệt nếu so với mức độ dày đặc của các phiên trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần đặc biệt chú ý tới các báo cáo của Mỹ về cán cân thương mại và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền/đơn hàng nhà máy.
Dữ liệu cán cân thương mại tháng 11 có thể là điểm nhấn đáng chú ý. Chính quyền Trump đang đặt trọng tâm lớn vào việc thu hẹp thâm hụt thương mại, và số liệu của tháng trước đó đã mang lại tín hiệu rất tích cực. Cụ thể, thâm hụt thương mại tháng 10 đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.
Bên cạnh các dữ liệu vĩ mô, nhà đầu tư cổ phiếu cũng sẽ theo dõi sát mùa báo cáo lợi nhuận. Trước giờ mở cửa, SAP và Lockheed Martin sẽ công bố kết quả kinh doanh, trong khi Apple sẽ báo cáo sau khi thị trường đóng cửa.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày:
Trước phiên giao dịch: báo cáo lợi nhuận SAP, Lockheed Martin
15:30: Quyết định lãi suất của Thụy Điển
20:30: Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đơn hàng nhà máy, tồn kho bán buôn và cán cân thương mại
22:30: EIA công bố dữ liệu tồn kho khí tự nhiên của Mỹ
Sau phiên giao dịch: báo cáo lợi nhuận Apple
