Lịch kinh tế: Chỉ số PMI từ châu Âu và Mỹ sẽ là điểm nhấn trong hôm nay

Trọng tâm hôm nay sẽ là các chỉ số PMI từ các nền kinh tế quan trọng của châu Âu, bao gồm Đức và Pháp, cũng như toàn khu vực Eurozone. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ theo dõi bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde. Về cuối ngày, dữ liệu PMI sơ bộ từ Hoa Kỳ sẽ được công bố. Cũng đáng chú ý là Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos vẫn đang diễn ra, tạo bối cảnh quan trọng cho tâm lý thị trường toàn cầu. Lịch kinh tế hôm nay: 14:00, Vương quốc Anh – Doanh số bán lẻ (tháng 12) Doanh số bán lẻ so với tháng trước: 0,4% (dự báo: -0,1%; trước đó: -0,1%)

Doanh số bán lẻ so với cùng kỳ năm trước: 2,5% (dự báo: 1%; trước đó: 1,8%) 14:00 Thụy Điển – Tỷ lệ thất nghiệp (tháng 12) Dự báo: 8,3%; trước đó: 8,2% 14:45 Pháp – Chỉ số niềm tin doanh nghiệp (tháng 1) Dự báo: 101; trước đó: 102 15:15 Pháp – PMI sản xuất sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 50,5; trước đó: 50,7 15:15 Pháp – PMI dịch vụ sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 50,5; trước đó: 50,1 15:30 Đức – PMI sản xuất sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 47,8; trước đó: 47 15:30 Đức – PMI dịch vụ sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 52,5; trước đó: 52,7 16:00 Eurozone – PMI sản xuất sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 49,1; trước đó: 48,8 16:00 Eurozone – PMI dịch vụ sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 52,6; trước đó: 52,4 16:30 Vương quốc Anh – PMI sản xuất sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 50,6; trước đó: 50,6 16:30 Vương quốc Anh – PMI dịch vụ sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 51,7; trước đó: 51,4 17:00 Eurozone – Bài phát biểu công khai của Chủ tịch ECB Christine Lagarde 20:30 Canada – Doanh số bán lẻ (tháng 11) Doanh số bán lẻ so với tháng trước: dự báo 1,2%; trước đó: -0,2%

Doanh số bán lẻ không bao gồm ô tô (so với tháng trước): dự báo 1,3%; trước đó: -0,6% 21:45 Hoa Kỳ – PMI sản xuất sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 52; trước đó: 51,8 21:45 Hoa Kỳ – PMI dịch vụ sơ bộ (tháng 1) Dự báo: 52,8; trước đó: 52,5 22:00 Hoa Kỳ – Báo cáo Đại học Michigan (tháng 1) Chỉ số tài chính Đại học Michigan: dự báo 54; trước đó: 52,9

Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn: dự báo 4,2; trước đó: 4,2

Kỳ vọng lạm phát dài hạn: dự báo 3,4; trước đó: 3,2 01:00 sáng mai Hoa Kỳ – Số lượng giàn khoan dầu (hàng tuần) Dự báo: 411; trước đó: 410

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.