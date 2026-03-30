Lịch kinh tế: CPI của Đức là tâm điểm (30.03.2026)

Những phút đầu tiên của phiên giao dịch sau khi thị trường giao ngay châu Âu mở cửa cho thấy tâm lý nhà đầu tư lạc quan ở mức vừa phải trong đầu tuần cuối cùng của tháng 3 năm nay.

Chỉ số DAX của Đức giảm gần 0.17% trên thị trường giao ngay, tuy nhiên hợp đồng tương lai DE40 đã tăng 0.76%, phản ánh sự phục hồi sau mức giảm vào tối thứ Sáu — thời điểm giao dịch các công cụ dựa trên chỉ số châu Âu chỉ diễn ra trên thị trường phái sinh.

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tập trung vào dữ liệu lạm phát của Đức (14:00), tuy nhiên cần lưu ý rằng dữ liệu từ các bang riêng lẻ có thể được công bố sớm hơn, do đó phản ứng của thị trường tại thời điểm công bố chính thức lúc 14:00 có thể bị hạn chế.

Lịch chi tiết trong ngày được trình bày dưới đây:

Source: xStation