Lịch kinh tế: Điểm nhấn hôm nay - Quyết định lãi suất của ECB và BoE

Thị trường hiện vẫn chịu áp lực từ đợt bán tháo liên tục ở cổ phiếu công nghệ và sức ép gia tăng trở lại với kim loại quý, với dự đoán căng thẳng sẽ tăng cao trước các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng hôm nay.

Thứ Năm sẽ chủ yếu bị chi phối bởi quyết định chính sách tiền tệ từ các ngân hàng trung ương ở châu Âu. Ngân hàng Anh (BoE) sẽ công bố quyết định lãi suất vào lúc 19:00, tiếp theo là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lúc 20:15.

Dù cả hai tổ chức dự kiến giữ nguyên lãi suất, thị trường sẽ tập trung vào ngôn từ đi kèm thông báo. BoE có thể gợi ý khả năng cắt giảm thêm trong các tháng tới, trong khi ECB nhiều khả năng sẽ khẳng định cân bằng rủi ro thuận lợi, với lạm phát gần đạt mục tiêu và quá trình phục hồi kinh tế ở Eurozone diễn ra từ từ nhưng không đồng đều.

Tại Mỹ, nhà đầu tư chờ đợi thêm dữ liệu thị trường lao động. Bên cạnh số liệu tỷ lệ thất nghiệp hàng tuần, báo cáo JOLTS về số lượng việc làm còn trống sẽ được công bố. Báo cáo ADP ngày hôm qua với kết quả chỉ tạo 22.000 việc làm mới, thấp hơn kỳ vọng, đã tạo tâm lý khá bi quan; do đó, bất kỳ dấu hiệu nào về sức khỏe yếu của thị trường lao động đều có thể làm chững lại đà tăng của đồng USD hiện tại.

Các báo cáo tài chính sẽ được công bố bởi các công ty như: Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas, Philip Morris. Nguồn: xStation5