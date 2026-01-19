Lịch kinh tế: Diễn đàn Davos và báo cáo lợi nhuận hàng quý của Phố Wall 🔎

Tuần này, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên sẽ chính thức khai mạc tại Davos, quy tụ khoảng 3.000 người tham dự, bao gồm các tỷ phú với tổng tài sản vượt quá 500 tỷ USD, cùng với các lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng và chính trị gia. Vào cuối tuần, thị trường cũng sẽ đón nhận quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN) Thứ Hai Cả ngày – Nghỉ lễ ngân hàng tại Mỹ

Cả ngày – Khai mạc Diễn đàn Davos

09:00 – GDP, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp Trung Quốc

17:00 – Lạm phát HICP khu vực Eurozone

20:30 – Lạm phát CPI Canada Thứ Ba 08:00 – Quyết định lãi suất Trung Quốc

14:00 – Lạm phát PPI Đức

14:00 – Dữ liệu thị trường lao động Anh

14:30 – Lạm phát PPI Thụy Sĩ

Sau phiên – Kết quả kinh doanh Netflix Thứ Tư Cả ngày – Bài phát biểu của Donald Trump tại Davos

14:00 – Lạm phát CPI và PPI tại Vương quốc Anh

14:30 – Bài phát biểu của Christine Lagarde (ECB)

23:45 – Bài phát biểu tiếp theo của Lagarde (ECB)

04:40 sáng mai – Dữ liệu API về tồn kho dầu thô Mỹ (hàng tuần) Thứ Năm Cả ngày – Nghỉ lễ ngân hàng tại Trung Quốc

07:30 – Dữ liệu thị trường lao động Úc

16:00 – Quyết định của Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norgesbank)

16:00 – Dữ liệu lao động và sản xuất công nghiệp Ba Lan

19:30 – Biên bản họp ECB

20:30 – GDP Mỹ / đơn xin trợ cấp thất nghiệp

22:30 – Dữ liệu EIA về tồn kho khí đốt Mỹ

00:00 sáng mai – Dữ liệu DoE về tồn kho dầu thô Mỹ

Sau phiên – Kết quả kinh doanh Intel Thứ Sáu 06:30 – Lạm phát CPI Nhật Bản

08:00 – Quyết định lãi suất BoJ

16:00 – Chỉ số PMI dịch vụ và sản xuất Eurozone (tháng 1)

17:00 – Bài phát biểu của Lagarde (ECB)

21:45 – PMI dịch vụ và sản xuất Mỹ (tháng 1)

22:00 – Dữ liệu Đại học Michigan (UoM) cho tháng 1 Tuần này cũng sẽ chứng kiến mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc “nền kinh tế truyền thống”, song song với các công ty công nghệ. Nhiều doanh nghiệp lớn sẽ công bố kết quả kinh doanh quý trong những ngày tới.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.