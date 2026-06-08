Lịch kinh tế: Điều gì đang tác động đến thị trường sáng nay❓

Thị trường bước vào tuần mới dưới áp lực kép: căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel, cùng với việc Fed chuyển hướng thông điệp từ khả năng xoay trục chính sách sang nguy cơ tăng lãi suất trở lại. Sự kết hợp này đã đẩy giá dầu tăng cao và khiến nhóm cổ phiếu công nghệ lao dốc mạnh.

Lịch kinh tế hôm nay và trong tuần này

Dữ liệu CPI vào thứ Tư và quyết định lãi suất của ECB vào thứ Năm sẽ là hai sự kiện quan trọng nhất trong tuần - cùng với bất kỳ diễn biến leo thang địa chính trị nào, chúng sẽ định hình xu hướng thị trường trong những tuần tới. Đây hứa hẹn sẽ là một tuần rất sôi động, đặc biệt đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Điều gì đang dẫn dắt thị trường trong phiên sáng?

Leo thang căng thẳng tại Trung Đông

Iran đã phóng tên lửa về phía Israel lần đầu tiên sau bốn tuần; Israel đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào khoảng 10 mục tiêu quân sự, bao gồm tổ hợp hóa dầu Karoon tại Khuzestan. Eo biển Hormuz trên thực tế vẫn đang bị phong tỏa - OPEC+ hiện chỉ sản xuất 33,19 triệu thùng/ngày, so với 42,77 triệu thùng/ngày vào tháng 2.

Kết quả: WTI tăng +4,93% (khoảng 94,63 USD/thùng), Brent tăng +5,04% (khoảng 97,60 USD/thùng) - mức tăng trong một ngày mạnh nhất trong nhiều tháng.

Fed quay trở lại lộ trình tăng lãi suất

Báo cáo NFP hôm thứ Sáu (+172.000 việc làm, tháng thứ ba liên tiếp vượt kỳ vọng), kết hợp với cú sốc giá năng lượng, đã đẩy xác suất Fed tăng lãi suất trước cuối năm vượt mốc 70%. Goldman Sachs đã lùi dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sang năm 2027, trong khi thị trường hiện đã phản ánh đầy đủ khả năng thắt chặt khoảng 30 điểm cơ bản. Hôm nay sau 16:00, thị trường sẽ theo dõi dữ liệu kỳ vọng lạm phát của Fed New York - nếu kỳ vọng lạm phát kỳ hạn 3 năm và 5 năm tiếp tục tăng, điều này có thể càng củng cố quan điểm diều hâu.

Mở cửa thị trường châu Âu - DE40 và EU50 chìm trong sắc đỏ

Hợp đồng tương lai giảm khoảng 1% trước giờ mở cửa; ngay khi phiên giao dịch bắt đầu, DE40 giảm -0,75% xuống 24.411 điểm, còn EU50 giảm -0,70% xuống 5.972 điểm. Áp lực bổ sung đến từ dữ liệu công bố hôm nay của Đức - đơn đặt hàng công nghiệp tháng 4 giảm -3,8% so với tháng trước (dự báo: -2,0%), sau khi tăng mạnh +4,5% trong tháng 3, qua đó xác nhận rằng sự bứt phá của tháng trước chỉ là tác động tạm thời do các doanh nghiệp đẩy mạnh đặt hàng trước nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Những cổ phiếu có biến động mạnh nhất

Nhóm công nghệ tiếp tục là tâm điểm sau “bản đồ đỏ” trên Phố Wall hôm thứ Sáu:

Bán dẫn: MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AMAT -9,71%, NVDA -6,2%

Big Tech: META -5,51%, MSFT -2,66%, AVGO -7,92%

Xu hướng chuyển sang nhóm phòng thủ rất rõ ràng: UNP +13,19%, WMT +4,09%, JNJ +2,02%, KO +3,46%

Tại châu Á, KOSPI đã kích hoạt cơ chế ngắt mạch (có thời điểm giảm 8%, trước khi đóng cửa giảm khoảng 5%), Nikkei mất 3,7%, còn TSMC giảm 2,1%.

Tiền tệ và kim loại quý

Chỉ số DXY đang dao động quanh mốc 100 - đồng USD đang ở mức cao nhất trong hai tháng. EUR/USD ở mức 1,1516, USD/JPY vẫn trên 160 - đồng yên đã xóa sạch toàn bộ tác động từ đợt can thiệp của BoJ trong tháng 5. Giá vàng giảm -0,51% xuống 4.296 USD/ounce – lãi suất thực tăng đang lấn át vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý; bạc giảm -1,67%.

Bitcoin đang phục hồi

Sau khi rơi xuống dưới mốc 60.000 USD vào thứ Sáu (mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ sự kiện FTX), Bitcoin đã phục hồi lên khoảng 62.900 USD, tăng 2,03%.