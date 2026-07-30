Lịch kinh tế: Điều gì sẽ dẫn dắt thị trường hôm nay❓

Hôm nay, thị trường tài chính sẽ chịu tác động đồng thời từ loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô của châu Âu, quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), cũng như dư âm từ cuộc họp của Fed và diễn biến leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sau khi chỉ số Dow Jones vừa ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025 (-2,19%), sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5% - 3,75% với tỷ lệ biểu quyết 9–3.

Dữ liệu kinh tế từ châu Âu

Trước giữa trưa, thị trường sẽ đón nhận số liệu GDP quý II của Tây Ban Nha, Ý, Đức và toàn bộ khu vực Eurozone (đồng thuận dự báo tăng trưởng theo năm sẽ chậm lại đáng kể tại Tây Ban Nha và Ý). Đến 14:00, Đức sẽ công bố CPI tháng 7, với kỳ vọng lạm phát tăng lên 2,7% so với cùng kỳ năm trước, từ mức 2,3% trước đó. Buổi chiều, sự chú ý sẽ chuyển sang Mỹ. Vào 14:30, hàng loạt dữ liệu quan trọng sẽ được công bố, bao gồm chỉ số PCE (thước đo lạm phát ưa thích của Fed), thu nhập và chi tiêu cá nhân, GDP quý II cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần. Thị trường hiện kỳ vọng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên 200.000, từ mức 187.000 trước đó.

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE)

Vào 18:00, BoE sẽ công bố quyết định lãi suất. Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế dự báo BoE sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2, duy trì mức này kể từ tháng 12 năm ngoái.

Thống đốc Andrew Bailey từ tháng 3 đã nhiều lần phát tín hiệu rằng lộ trình cắt giảm lãi suất trước đây đã bị trì hoãn do xung đột tại eo biển Hormuz làm gia tăng áp lực lạm phát. Ông sẽ tổ chức họp báo lúc 13:30, đồng thời BoE cũng sẽ công bố Báo cáo Lạm phát Quý.

Địa chính trị và giá dầu

Tình hình xung quanh Iran tiếp tục là yếu tố rủi ro lớn đối với thị trường. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả sau vụ tấn công của Tehran, trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải hứng chịu một "đòn giáng mạnh". Những diễn biến này đã khiến giá dầu Brent tăng 7,9% trong phiên thứ Tư, lên 90,74 USD/thùng.

Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, giá dầu đang điều chỉnh giảm. Dầu Brent mất khoảng 0,9%, xuống quanh 87,30 USD/thùng, khi các tàu chở dầu vẫn tiếp tục rời khu vực Vịnh Ba Tư bất chấp căng thẳng leo thang. Về dài hạn, kế hoạch tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 9 của OPEC+, dự kiến được công bố vào ngày 2/8, có thể hạn chế đà tăng của giá dầu nếu căng thẳng quân sự không tiếp tục leo thang.

Wall Street sau giờ đóng cửa và ngành bán dẫn

Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa hôm nay, nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh của Apple, Amazon và Coinbase. Apple đã tăng khoảng 25% trong ba tháng qua và đang giao dịch gần mức đỉnh lịch sử. Amazon giảm khoảng 14% trong cùng giai đoạn. Coinbase vẫn thấp hơn khoảng 60% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 10, cho thấy mức biến động kỳ vọng rất cao, đặc biệt đối với Amazon và Coinbase.

Trong khi đó, ngành bán dẫn Hàn Quốc vẫn là điểm nóng của thị trường toàn cầu. Samsung Electronics và SK Hynix vừa ghi nhận những biến động rất mạnh (Samsung tăng hơn 8%, trong khi SK Hynix giảm khoảng 10%) sau khi công bố báo cáo tài chính. Những biến động này tiếp tục lan tỏa sang tâm lý của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn trên toàn cầu.

Nếu tình trạng biến động mạnh trên chỉ số KOSPI tiếp tục kéo dài, áp lực bán có thể tiếp tục lan sang các cổ phiếu công nghệ Mỹ có liên quan đến lĩnh vực bộ nhớ và AI. Ngoài ra, các doanh nghiệp như Mastercard, Altria, Ferrari và British American Tobacco cũng đã hoặc sẽ công bố báo cáo tài chính trong ngày hôm nay.