Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ được chú ý🗽

Hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan, doanh số bán lẻ của Mỹ và dữ liệu lạm phát PPI của Mỹ. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh từ các ngân hàng lớn của Mỹ (Wells Fargo, Citibank, Bank of America), cũng như hàng loạt bài phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Paulson, Kashkari, Bostic, Williams). Lịch kinh tế vĩ mô của châu Âu hôm nay khá thưa thớt, khiến sự chú ý của thị trường gần như hoàn toàn dồn sang các dữ liệu và sự kiện của Mỹ vào buổi chiều. Ngoài ra, các phái đoàn của chính quyền Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp với đại diện chính quyền Greenland trong ngày hôm nay.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
20:30 - Doanh số bán lẻ Mỹ (tháng 12)
-
Dự báo: +0,5% m/m so với 0,0% trước đó
-
Doanh số lõi (core): +0,4% m/m so với +0,4% trước đó
20:30 - Lạm phát PPI Mỹ (tháng 12)
-
Dự báo: 2,7% y/y so với 2,7% trước đó
-
Dự báo: +0,2% m/m so với +0,3% trước đó
PPI lõi (Core PPI):
-
Dự báo: 2,7% y/y so với 2,6% trước đó
-
Dự báo: +0,2% m/m so với +0,1% trước đó
22:00 – Doanh số bán nhà tại Mỹ
-
Dự báo: 4,22 triệu so với 4,12 triệu trước đó
-
(+2,18% m/m so với +0,5% trước đó)
22:00 – Tồn kho doanh nghiệp Mỹ
-
Dự báo: +0,1% so với +0,2% trước đó
22:30 – Tồn kho dầu thô Mỹ (thay đổi)
-
Dự báo: -1,68 triệu thùng so với -3,8 triệu thùng trước đó
22:30 – Tồn kho khí tự nhiên Mỹ (thay đổi)
-
Dự báo: +2 tỷ feet khối (bcf) so với +7,7 bcf trước đó
Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan – dự kiến khoảng 22:00 hôm nay
Kết quả kinh doanh doanh nghiệp (trước giờ mở cửa)
-
Citigroup
-
Bank of America
-
Wells Fargo
Bài phát biểu của ngân hàng trung ương
-
21:50 – Fed Paulson
-
22:00 – Fed Bostic & Kashkari
-
22:10 – Fed Williams
