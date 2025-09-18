Lịch kinh tế: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ và quyết định của Ngân hàng Anh sẽ được theo dõi chặt chẽ

Chỉ số chứng khoán tăng sau quyết định của Fed hôm qua; US100 tăng tốc sau khi rollover

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là tâm điểm trong phiên châu Âu

Đồng USD suy yếu nhẹ trước dữ liệu thị trường lao động Mỹ

Tâm điểm hôm nay: đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số Philly Fed (cả hai công bố lúc 12:30 GMT)

FedEx (FDX.US) công bố lợi nhuận sau phiên Mỹ

Thị trường khá lạc quan, kỳ vọng báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ trước. Tuy nhiên, nếu số liệu cao hơn dự báo, thị trường có thể chịu áp lực ngắn hạn, cho thấy nền kinh tế chậm lại và khả năng xuất hiện kịch bản stagflation. Vì vậy, chúng tôi cho rằng dữ liệu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ là chỉ số vĩ mô quan trọng nhất hôm nay.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

18:00 – Quyết định của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE): dự báo 4% so với 4% trước đó

18:30 – Chỉ số Philly Fed (Philadelphia Fed): dự báo 1,7 so với -0,3 trước đó

19:30 – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ: dự báo 240k so với 263k trước đó

21:00 – Chỉ số Kinh tế Dẫn dắt Mỹ (LEI): dự báo -0,2% so với -0,1% trước đó

21:30 – Tồn kho khí tự nhiên Mỹ (EIA): 81 bcf so với 71 bcf trước đó

Phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương

16:45 – ECB, Schnabel

18:00 – ECB, Escriva

21:50 – IMF, Georgieva