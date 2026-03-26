📅 Lịch kinh tế: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ và phát biểu của Fed được chú ý

Lịch kinh tế hôm nay
Lịch vĩ mô hôm nay nhìn chung khá nhẹ, và không có dữ liệu nào được kỳ vọng sẽ tạo ra biến động lớn cho thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ vẫn là yếu tố có khả năng tác động mạnh nhất, do có thể được xem như tín hiệu về sức mạnh bền vững của nền kinh tế Mỹ.
Nếu số liệu tiếp tục cho thấy thị trường lao động vững, điều này có thể hỗ trợ lợi suất trái phiếu và đồng USD, đồng thời làm gia tăng rủi ro lạm phát.
Lịch kinh tế chi tiết
07:00 GMT – Đức
- GfK consumer sentiment (tháng 3): dự báo -27.3 (trước đó: -24.3)
07:45 GMT – Pháp
- Business climate: dự báo 96 (trước đó: 97)
- Consumer confidence: dự báo 89 (trước đó: 91)
09:00 GMT – Ý
- Consumer confidence (tháng 3): dự báo 95.6 (trước đó: 97.4)
09:00 GMT – Na Uy
- Quyết định lãi suất Norges Bank: dự kiến giữ nguyên ở mức 4%
🇺🇸 Dữ liệu Mỹ
12:30 GMT
- Jobless claims: dự báo 210K (trước đó: 205K)
👉 Đây là dữ liệu có khả năng tác động mạnh nhất trong ngày
15:00 GMT
- Kansas City Fed Index: dự báo 3 (trước đó: 5)
Phát biểu từ Fed
20:00 GMT
- Lisa Cook phát biểu
22:00 GMT
- Stephen Miran phát biểu về rủi ro lạm phát
👉 Thị trường sẽ theo dõi sát quan điểm của ông Miran như một “bài kiểm tra” gián tiếp cho lập trường chính sách trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng về vai trò lãnh đạo sau Jerome Powell và Kevin Warsh.
Lịch kinh tế: Kết thúc tuần yên ả cho thị trường
Tâm lý tiêu dùng giảm tại Đức và Pháp trong bối cảnh giá năng lượng tăng
Lịch kinh tế: Tồn kho dầu và cán cân thương mại Mỹ được chú ý 🔎
Điểm tin nổi bật 25/03/2026
