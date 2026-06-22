Lịch kinh tế: Dữ liệu CPI của Canada 💡

Các chỉ số chứng khoán châu Âu mở cửa phiên sáng với sắc xanh nhẹ, tạm gác lại một phần những rủi ro địa chính trị phát sinh trong cuối tuần. DAX (DE40) đang giao dịch tại 25.182 điểm (+0,07%), CAC40 (FRA40) của Pháp tăng 0,14% lên 8.441 điểm, trong khi Euro Stoxx 50 tăng 0,22% lên 6.325 điểm. FTSE MIB (ITA40) của Ý tăng 0,11% và SMI (SUI20) của Thụy Sĩ tăng 0,22%, cho thấy nhà đầu tư đánh giá việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz cùng thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran là tín hiệu tích cực rõ ràng đối với tâm lý thị trường.
Lịch kinh tế hôm nay
Nửa đầu phiên diễn ra tương đối yên ắng. Các dữ liệu đáng chú ý gồm:
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08:00 - Trung Quốc: Lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm (3,00% - đúng như dự báo và kỳ trước), lãi suất cho vay kỳ hạn 5 năm (3,50% - giữ nguyên)
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14:30 - Ba Lan: Tiền lương tháng 5 theo năm (dự báo 6,0% so với 5,4% kỳ trước), Doanh số bán lẻ tháng 5 theo năm (dự báo 5,3% so với 2,8% kỳ trước)
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18:00 - Chủ tịch Bundesbank, Joachim Nagel, phát biểu
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19:30 - Canada: CPI tháng 5 theo năm (dự báo 3,0% so với 2,8% kỳ trước) và CPI theo tháng (dự báo 0,8% so với 0,4% kỳ trước) - dữ liệu quan trọng nhất trong ngày
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19:30 - Chủ tịch ECB phát biểu
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20:00 - Thành viên Fed Christopher Waller phát biểu
Kết quả kinh doanh doanh nghiệp trong tuần
Mùa báo cáo lợi nhuận tuần này tập trung vào một số doanh nghiệp đáng chú ý:
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Thứ Ba (23/6) - FedEx (EPS đồng thuận: 5,96 USD so với 6,07 USD kỳ trước; doanh thu 23,54 tỷ USD so với 22,2 tỷ USD) – công bố kết quả vào tối nay, được xem là thước đo quan trọng phản ánh sức khỏe của ngành logistics toàn cầu; Carnival (EPS 0,46 USD so với 0,35 USD)
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Thứ Tư (24/6) - Micron Technology ⭐ - báo cáo quan trọng đối với toàn bộ ngành bán dẫn (EPS đồng thuận: 10,81 USD so với 1,91 USD cùng kỳ năm trước; doanh thu 22,51 tỷ USD so với 9,3 tỷ USD) - công bố kết quả vào tối cùng ngày
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Thứ Năm (25/6) - Darden Restaurants, SYNNEX, McCormick, Acuity Brands - đều công bố trước giờ mở cửa thị trường
Biến động mạnh nhất được kỳ vọng sẽ đến từ Micron vào thứ Tư, khi kết quả kinh doanh của công ty có thể tạo ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ ngành bán dẫn trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào AI vẫn đang diễn ra mạnh mẽ.
Dầu tiếp tục giảm giá bất chấp căng thẳng quanh Eo biển Hormuz
Tin đầu ngày: Mong manh nhưng vẫn tích cực, thị trường tin tưởng đàm phán Mỹ & Iran đang đạt tiến triển ⏰
Top 3 thị trường đáng chú ý
Tin đầu ngày: Khép lại một tuần giao dịch cực kỳ sôi động
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