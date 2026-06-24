Lịch kinh tế: Dữ liệu Ifo của Đức và kết quả kinh doanh của Micron là tâm điểm

Lịch kinh tế
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15:00 – Đức: IFO Kỳ vọng kinh doanh, dự báo 84,8 điểm, trước đó 83,8 điểm
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15:00 – Đức: IFO Điều kiện hiện tại, dự báo 86,3 điểm, trước đó 86,1 điểm
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15:00 – Đức: IFO Chỉ số môi trường kinh doanh, dự báo 85,5 điểm, trước đó 84,9 điểm
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15:00 – Thụy Sĩ: Kỳ vọng ZEW, không có dự báo, trước đó -11,1 điểm
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18:00 – Mỹ: Đơn đăng ký vay thế chấp MBA, trước đó -3,8%
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19:30 – Mỹ: Cán cân vãng lai, dự báo -180,9 tỷ USD, trước đó -190,7 tỷ USD
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21:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà mới, dự báo 622 nghìn căn, trước đó 639 nghìn căn
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21:00 – Mỹ: Doanh số bán nhà mới MoM, dự báo 3,2%, trước đó -6,2%
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21:30 – Mỹ: Tồn kho dầu thô EIA, dự báo -3,6 triệu thùng, trước đó -8,263 triệu thùng
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21:30 – Mỹ: Tồn kho xăng EIA, dự báo -1,097 triệu thùng, trước đó -0,906 triệu thùng
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21:30 – Mỹ: Tồn kho sản phẩm chưng cất EIA, dự báo -1,05 triệu thùng, trước đó +0,951 triệu thùng
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21:30 – Mỹ: Tồn kho dầu thô tại Cushing (EIA), trước đó -1,606 triệu thùng
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00:30 sáng mai – Canada: Biên bản cuộc họp Ngân hàng Trung ương Canada (BoC)
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Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa: Báo cáo kết quả kinh doanh của Micron Technology (MU.US)
Phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương
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18:15 – Canada: Thống đốc BoC Tiff Macklem phát biểu
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18:20 – Vương quốc Anh: Thống đốc BoE Andrew Bailey phát biểu
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20:45 – Khu vực đồng euro: Thành viên ECB Philip Lane phát biểu
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22:00 – Vương quốc Anh: Thành viên BoE Megan Greene phát biểu
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03:00 sáng mai – Nhật Bản: Thống đốc BoJ Kazuo Ueda phát biểu
Biểu đồ OIL và DE40
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật: EURUSD tiếp tục giảm sâu 🚩
Tóm tắt thị trường: Các chỉ số ổn định trở lại sau đợt bán tháo 🔼 Thị trường chờ đợi báo cáo lợi nhuận của Micron
Tin đầu ngày: Đã đến lúc điều chỉnh
Mở phiên Mỹ: Thị trường đang quay lưng với AI?
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