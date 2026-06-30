Lịch kinh tế: Dữ liệu JOLTS, Báo cáo tài chính của Nike

Các dữ liệu công bố trong phiên sáng cho thấy hoạt động kinh tế tại Trung Quốc tích cực hơn, trong khi bức tranh dữ liệu tại châu Âu khá trái chiều. Tâm điểm chủ yếu là GDP của Anh, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng, doanh số bán lẻ của Đức gây bất ngờ theo hướng tích cực và lạm phát sơ bộ của Pháp thấp hơn dự báo. Thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Đức. Đối với thị trường ngoại hối, các bài phát biểu của các quan chức ECB cũng có thể đóng vai trò quan trọng, do có khả năng tác động đến kỳ vọng về lộ trình lãi suất. Những dữ liệu quan trọng nhất trong ngày sẽ được công bố vào buổi chiều từ Mỹ. Nhà đầu tư sẽ theo dõi báo cáo JOLTS và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board, những yếu tố có thể ảnh hưởng đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và tâm lý trên Phố Wall. Lịch kinh tế 13:00 – Anh: GDP YoY – thực tế: 0,9%, dự báo: 1,1%, trước đó: 1,1%

13:00 – Anh: GDP QoQ – thực tế: 0,6%, dự báo: 0,6%, trước đó: 0,6%

13:00 – Đức: Doanh số bán lẻ YoY – thực tế: 1,8%, dự báo: 0,0%, trước đó: -0,3%

13:00 – Đức: Doanh số bán lẻ MoM – thực tế: 1,1%, dự báo: 0,0%, trước đó: -0,3%

13:00 – Đức: Giá nhập khẩu MoM – thực tế: 0,7%, dự báo: 0,4%, trước đó: 1,2%

13:00 – Anh: Cán cân vãng lai – thực tế: -22,13 tỷ GBP, dự báo: -21,3 tỷ GBP, trước đó: -18,39 tỷ GBP

13:00 – Anh: Đầu tư doanh nghiệp QoQ – thực tế: 0,9%, dự báo: 0,7%, trước đó: 0,7%

13:45 – Pháp: CPI sơ bộ YoY – thực tế: 1,8%, dự báo: 2,0%, trước đó: 2,4%

13:45 – Pháp: CPI sơ bộ MoM – thực tế: -0,2%, dự báo: 0,0%, trước đó: 0,1%

13:45 – Pháp: HICP sơ bộ YoY – thực tế: 0,0%, dự báo: 0,1%, trước đó: 0,1%

14:40 – ECB: Luis de Guindos phát biểu

14:45 – Đức: Thay đổi số người thất nghiệp – thực tế: 6,3 nghìn, dự báo: 6,3 nghìn, trước đó: 6,5 nghìn

14:55 – Đức: Tỷ lệ thất nghiệp – thực tế: 6,5%, dự báo: 6,3%, trước đó: 6,3%

16:40 – ECB: Isabel Schnabel phát biểu

17:15 – ECB: Philip Lane phát biểu

18:30 – ECB: Philip Lane phát biểu

19:00 – Đức: HICP sơ bộ YoY – dự báo: 2,5%, trước đó: 2,7%

19:00 – Đức: CPI YoY – dự báo: 2,6%, trước đó: 2,6%

19:00 – Đức: HICP MoM – dự báo: 0,1%, trước đó: -0,1%

19:00 – Đức: CPI MoM – dự báo: 0,0%, trước đó: -0,2%

19:30 – Canada: GDP MoM – dự báo: -0,1%, trước đó: 0,4%

20:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller YoY – dự báo: 0,9%, trước đó: 0,8%

20:00 – Mỹ: Chỉ số giá nhà FHFA MoM – dự báo: 1,7%, trước đó: 1,7%

20:30 – Mỹ: Thành viên Fed Christopher Waller phát biểu

20:45 – Mỹ: PMI Chicago – dự báo: 55,1, trước đó: 62,7

21:00 – Mỹ: Số lượng việc làm còn trống JOLTS – dự báo: 7,29 triệu, trước đó: 7,61 triệu

00:00 sáng mai – Mỹ: Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Conference Board – dự báo: 94,4, trước đó: 93,1

Sau phiên giao dịch tại Mỹ – Báo cáo kết quả kinh doanh quý của Nike (NKE.US) EURUSD (khung thời gian D1) Nguồn: xStation5

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