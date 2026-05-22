Lịch kinh tế: Dữ liệu người tiêu dùng của Đại học Michigan được thị trường quan tâm

Hôm nay lịch kinh tế vĩ mô tương đối nhẹ, với sự chú ý của nhà đầu tư tập trung chủ yếu vào dữ liệu cuối cùng về tâm lý người tiêu dùng Mỹ và kỳ vọng lạm phát từ khảo sát University of Michigan, cùng với doanh số bán lẻ và PPI của Canada. Trước đó, các chỉ số niềm tin kinh doanh tại châu Âu đã được công bố và nhìn chung vượt kỳ vọng.
Chỉ số môi trường kinh doanh tổng hợp của Pháp giữ nguyên ở mức 94 điểm, đúng với dự báo của thị trường và không thay đổi so với kỳ trước. Tuy nhiên, chỉ số niềm tin trong lĩnh vực sản xuất tăng lên 102 điểm, cao hơn mức dự báo 99 và mức 100 trước đó, cho thấy hoạt động ngành công nghiệp đang cải thiện.
Chỉ số IFO kỳ vọng của Đức đạt 83,8 điểm, cao hơn mức dự báo 83,5 và mức trước đó 83,3. Trong khi đó, thành phần điều kiện hiện tại của IFO giảm xuống 86,1 điểm so với kỳ vọng 85,1 nhưng vẫn cao hơn mức 85,4 trước đó. Chỉ số niềm tin kinh doanh IFO tổng thể của Đức tăng lên 84,9 điểm, vượt dự báo 84,2 và cải thiện so với mức 84,4 trước đó, cho thấy sự cải thiện vừa phải trong tâm lý kinh tế.
Lịch kinh tế vĩ mô
19:30, Canada - Doanh số bán lẻ (MoM): Dự báo đồng thuận: 0,6% | Trước đó: 0,7%
19:30, Canada - Doanh số bán lẻ lõi (MoM): Dự báo đồng thuận: 0,9% | Trước đó: 0,5%
19:30, Canada - PPI (MoM): Dự báo đồng thuận: 1,3% | Trước đó: 2,4%
19:30, Canada - PPI lõi (YoY): Dự báo đồng thuận: 7,8% | Trước đó: không có dữ liệu
19:30, US - Richmond Fed Manufacturing Index (MoM): Dự báo đồng thuận: 2,6% | Trước đó: 12,0%
21:00, US - University of Michigan Consumer Sentiment (Final): Dự báo đồng thuận: 48,2 điểm | Trước đó: 48,2 điểm
21:00, US - University of Michigan 5-Year Inflation Expectations (Final): Dự báo đồng thuận: 3,4% | Trước đó: 3,4%
21:00, US - University of Michigan 1-Year Inflation Expectations (Final): Dự báo đồng thuận: 4,6% | Trước đó: 4,5%
21:00, US - University of Michigan Consumer Expectations: Dự báo đồng thuận: 48,5 điểm | Trước đó: 48,5 điểm
21:00, US - University of Michigan Current Conditions: Dự báo đồng thuận: 48 điểm | Trước đó: 47,8 điểm
Phát biểu ngân hàng trung ương
13:30, ECB - Boris Vujčić phát biểu
13:30, ECB - Muller phát biểu
13:30, ECB - Kazimir phát biểu
16:00, Fed - Christopher Waller phát biểu
