Lịch kinh tế - Liệu chỉ số PMI Châu Á suy yếu có báo hiệu sự hụt hơi của Châu Âu và Mỹ?

Lịch kinh tế hôm nay có vẻ khá dày đặc, tuy nhiên cần lưu ý rằng một lượng lớn dữ liệu quan trọng đã được công bố trong phiên châu Á. Dưới đây là tổng hợp những dữ liệu đáng chú ý nhất, đồng thời cũng cần nhấn mạnh rằng bức tranh từ các chỉ số PMI hiện không mấy tích cực, điều này có thể cho thấy các số liệu từ châu Âu và Mỹ cũng sẽ yếu hơn đôi chút.

Australia (Thị trường lao động hạ nhiệt)

Báo cáo thị trường lao động tháng 4 cho thấy sự suy yếu rõ rệt của nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên 4.5% (mức cao nhất kể từ tháng 11/2021, so với kỳ vọng 4.3%), trong khi số lượng việc làm giảm 18.6 nghìn việc làm (so với kỳ vọng tăng 17.5 nghìn). Sự yếu kém còn được xác nhận bởi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 66.7% và tỷ lệ thất nghiệp thanh niên tăng vượt 11%. Điểm tích cực hiếm hoi là số giờ làm việc tăng 0.8%. Những dữ liệu này khiến Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) tiến gần hơn đáng kể tới khả năng tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 6.

Japan (Bùng nổ xuất khẩu)

Tháng 4 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ vượt kỳ vọng trong thương mại quốc tế của Nhật Bản. Cán cân thương mại đạt thặng dư 301.9 tỷ JPY (thị trường kỳ vọng thâm hụt -29.7 tỷ JPY), nhờ xuất khẩu tăng mạnh 14.8% YoY (dự báo: 9.3%). Ở chiều ngược lại, đơn đặt hàng máy móc tháng 3 giảm -9.4% MoM (xấu hơn mức dự báo -8.1%), tuy nhiên vẫn tăng 5.9% YoY, vượt đáng kể mức đồng thuận 4.5%.

AUD mạnh nhờ địa chính trị, nhưng chỉ trong ngắn hạn

Đô la Úc là một trong những đồng tiền mạnh hơn trong phiên giao dịch hôm qua, chủ yếu nhờ kỳ vọng liên quan đến Trung Đông. Tuy nhiên, dữ liệu hôm nay đang kéo theo thêm một làn sóng bán tháo đối với AUD. Đồng Aussie trước đó hưởng lợi từ kỳ vọng tăng giá hàng hóa công nghiệp, nhưng dữ liệu yếu hôm nay cùng với việc giá dầu quay đầu tăng trở lại đang khiến đồng tiền này suy yếu thêm một lần nữa.

Lịch kinh tế

14:15 Pháp - PMI Sản xuất sơ bộ (tháng 5). Đồng thuận: 52.2. Trước đó: 52.0.

14:15 Pháp - PMI Dịch vụ sơ bộ (tháng 5). Đồng thuận: 46.4. Trước đó: 46.6.

14:30 Đức - PMI Sản xuất sơ bộ (tháng 5). Đồng thuận: 51.1. Trước đó: 51.0.

14:30 Đức - PMI Dịch vụ sơ bộ (tháng 5). Đồng thuận: 47.2. Trước đó: 47.0.

15:00 Khu vực Eurozone - PMI Tổng hợp sơ bộ (tháng 5). Đồng thuận: —. Trước đó: 49.2.

19:30 Mỹ - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Đồng thuận: 210 nghìn. Trước đó: 211 nghìn.

19:30 Mỹ - Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed (tháng 5). Đồng thuận: 19.0. Trước đó: 18.0.

19:30 Mỹ - Giấy phép xây dựng (tháng 4). Đồng thuận: 1.37 triệu. Trước đó: 1.39 triệu.

19:30 Mỹ - Khởi công nhà ở (tháng 4). Đồng thuận: 1.45 triệu. Trước đó: 1.41 triệu.

20:45 Mỹ - PMI Sản xuất sơ bộ (tháng 5). Đồng thuận: 53.0. Trước đó: 53.8.

20:45 Mỹ - PMI Dịch vụ sơ bộ (tháng 5). Đồng thuận: 51.1. Trước đó: 51.1.