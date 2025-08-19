Lịch kinh tế: Dữ liệu nhà ở của Hoa Kỳ được nhà đầu tư quan tâm

Hợp đồng tương lai đang giao dịch trái chiều trước khi phiên giao dịch tiền mặt mở cửa.

Lịch kinh tế hôm nay chủ yếu bao gồm báo cáo CPI của Canada và dữ liệu thị trường nhà ở của Mỹ.

Nhà đầu tư cũng có thể phản ứng với kết quả kinh doanh quý của Home Depot và các tin tức địa chính trị tiềm ẩn. Phiên hôm nay được dự báo sẽ khá yên ắng. Lịch vĩ mô không có nhiều dữ liệu quan trọng, và giới đầu tư có thể phản ứng gián tiếp với các cuộc họp tại Nhà Trắng ngày hôm qua về chiến tranh ở Ukraine. Liên quan đến vấn đề này, thị trường hiện đang chờ thêm chi tiết về cuộc gặp trực tiếp giữa Putin và Zelensky, cũng như các cam kết bảo đảm hòa bình trong khuôn khổ NATO. Ở một diễn biến khác, sự chú ý của giới đầu tư đang dần chuyển sang hội nghị Jackson Hole, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến có bài phát biểu vào thứ Sáu về triển vọng chính sách tiền tệ hiện tại và tương lai của Mỹ. Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN) Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại 19:30, Canada - Dữ liệu lạm phát tháng 7: CPI cắt giảm: dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY;

CPI trung bình: dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,1% YoY;

CPI: dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,1% MoM;

CPI: dự báo 1,7% YoY; trước đó 1,9% YoY;

CPI cốt lõi: dự báo 0,4% MoM; trước đó 0,1% MoM;

CPI cốt lõi: trước đó 2,7% YoY

CPI chung: dự báo 2,7% YoY; trước đó 2,6% YoY; 19:30, Hoa Kỳ - Giấy phép xây dựng tháng 7: dự báo 1.390M; trước đó 1.393M; 19:30, Hoa Kỳ - Tăng trưởng Giấy phép xây dựng tháng 7: Trước đó -0,1% MoM; 19:30, Hoa Kỳ - Khởi công xây dựng nhà ở trong tháng 7: dự báo 1.290M; trước đó 1.321M; 19:30, Hoa Kỳ - Tăng trưởng số lượng nhà Khởi công trong tháng 7: trước đó 4,6% MoM; 01:10 sáng mai, Hoa Kỳ - Thành viên FOMC Bowman phát biểu 03:30 sáng mai, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA : Dự trữ dầu thô hàng tuần của API: trước đó 1.500 triệu thùng; Ngày mai: 06:50, Nhật Bản - Cán cân thương mại : Cán cân thương mại điều chỉnh: dự báo -0,07T; trước đó là -0,24T;

Cán cân thương mại: dự báo 196,2 tỷ; trước đó là 153,1 tỷ;

Nhập khẩu: dự báo -10,4% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 0,2% so với cùng kỳ năm trước;

Xuất khẩu: dự báo -2,1% YoY; trước đó là -0,5% YoY; 06:50, Nhật Bản - Đơn đặt hàng máy móc cốt lõi tháng 6: So với tháng trước: dự báo -0,4% MoM; trước đó -0,6% MoM;

So với cùng kỳ: dự báo 5,0% YoY; trước đó 4,4% YoY; 08:00, Trung Quốc - Lãi suất cho vay ưu đãi 5 năm của Trung Quốc trong tháng 8: dự báo 3,50%; trước đó 3,50%;

Lãi suất cho vay cơ bản của PBoC : dự báo 3,00%; trước đó 3,00%; 09:00, New Zealand - Quyết định lãi suất của RBNZ 10:00, New Zealand - Họp báo RBNZ

