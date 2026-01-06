Lịch kinh tế: Dữ liệu PMI là báo cáo quan trọng nhất trong ngày 📌

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay tương đối nhẹ. Các công bố quan trọng nhất sẽ là chỉ số PMI của các quốc gia châu Âu, sau đó là dữ liệu PMI từ Hoa Kỳ.
Mặc dù một số quốc gia đang nghỉ lễ "The Epiphany", phần lớn các thị trường chứng khoán vẫn mở cửa giao dịch. Lịch giao dịch có sự khác biệt: một số sở giao dịch tại Trung và Đông Âu - nơi đây là ngày nghỉ lễ - tạm đóng cửa, trong khi các thị trường lớn ở Tây Âu như Euronext, Sở giao dịch London, cũng như các sàn tại Mỹ (NYSE và Nasdaq) vẫn hoạt động bình thường. Các thị trường châu Á nhìn chung cũng giao dịch không có nhiều thay đổi.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày:
14:45, Pháp – Dữ liệu lạm phát tháng 12:
-
CPI Pháp: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó -0,2% MoM
-
CPI Pháp: thực tế 0,8% YoY; dự báo 0,9% YoY; trước đó 0,9% YoY
-
HICP Pháp: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,2% MoM; trước đó -0,2% MoM
-
HICP Pháp: thực tế 0,7% YoY; dự báo 0,8% YoY; trước đó 0,8% YoY
15:15, Tây Ban Nha – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Dịch vụ HCOB Tây Ban Nha: thực tế 57,1; dự báo 54,8; trước đó 55,6
15:45, Ý – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Dịch vụ HCOB Ý: dự báo 54,2; trước đó 55,0
-
PMI Tổng hợp HCOB Ý: trước đó 53,8
15:50, Pháp – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Dịch vụ HCOB Pháp: dự báo 50,2; trước đó 51,4
-
PMI Tổng hợp HCOB Pháp: dự báo 50,1; trước đó 50,4
15:55, Đức – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Dịch vụ HCOB Đức: dự báo 52,6; trước đó 53,1
-
PMI Tổng hợp HCOB Đức: dự báo 51,5; trước đó 52,4
16:00, Khu vực đồng euro – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Dịch vụ HCOB Eurozone: dự báo 52,6; trước đó 53,6
-
PMI Tổng hợp HCOB Eurozone: dự báo 51,9; trước đó 52,8
16:30, Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Dịch vụ S&P Global: dự báo 52,1; trước đó 51,3
-
PMI Tổng hợp S&P Global: dự báo 52,1; trước đó 51,2
20:00, Đức – Dữ liệu lạm phát tháng 12:
-
HICP Đức: dự báo 0,4% MoM; trước đó -0,5% MoM
-
HICP Đức: dự báo 2,2% YoY; trước đó 2,6% YoY
-
CPI Đức: dự báo 0,3% MoM; trước đó -0,2% MoM
-
CPI Đức: dự báo 2,0% YoY; trước đó 2,3% YoY
21:45, Hoa Kỳ – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Dịch vụ S&P Global Mỹ: dự báo 52,9; trước đó 54,1
-
PMI Tổng hợp S&P Global Mỹ: dự báo 53,0; trước đó 54,2
