Lịch kinh tế: Dữ liệu PMI là tâm điểm, ngày quan trọng đối với thị trường toàn cầu

Hôm nay được xem là một trong những phiên giao dịch quan trọng nhất trong tuần đối với thị trường tài chính toàn cầu xét về các dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố. Sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tập trung mạnh vào các chỉ số PMI sơ bộ - một trong những chỉ báo sớm quan trọng nhất về hoạt động kinh tế. PMI phản ánh tâm lý hiện tại trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, dựa trên khảo sát các nhà quản lý mua hàng và logistics. Nhờ đó, đây là tín hiệu nhanh và đáng tin cậy về sự thay đổi trong động lực kinh tế, thường xuất hiện trước các dữ liệu “cứng” như GDP hay sản xuất công nghiệp. Ngưỡng quan trọng cần theo dõi vẫn là mốc 50 điểm, phân định giữa mở rộng và thu hẹp. Do đó, các số liệu cao hơn hoặc thấp hơn mức này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng kinh tế và triển vọng chính sách tiền tệ. Lịch kinh tế hôm nay 14:30 - Germany PMI Sản xuất (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 51,3) | (trước đó 52,2)

PMI Dịch vụ (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 50,4) | (trước đó 50,9) 15:00 - Euro Area PMI Sản xuất (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 50,7) | (trước đó 51,6)

PMI Dịch vụ (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 49,8) | (trước đó 50,2) 15:30 - United Kingdom PMI Sản xuất (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 49,9) | (trước đó 51)

PMI Dịch vụ (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 50,0) | (trước đó 50,5) 17:00 - United Kingdom Đơn hàng công nghiệp CBI tháng 4: (dự báo -33) | (trước đó -27) 19:30 - Canada Lạm phát giá sản xuất (PPI) tháng 3:

Theo tháng (m/m): 1,9% | (trước đó 0,4%)

Theo năm (y/y): 5,4% 19:30 - United States Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (hàng tuần): 210k | (trước đó 207k) 20:45 - United States PMI Sản xuất (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 52,5) | (trước đó 52,3)

PMI Dịch vụ (sơ bộ) tháng 4: (dự báo 50,1) | (trước đó 49,8) 21:30 - United States Thay đổi tồn kho khí tự nhiên (hàng tuần): 96 Bcf | (trước đó 59 Bcf) 22:00 - United States Chỉ số sản xuất Fed Kansas City tháng 4: 11 22:00 - Germany Bài phát biểu của Chủ tịch Bundesbank Joachim Nagel

