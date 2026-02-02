Lịch kinh tế: Dữ liệu PMI sản xuất, kết quả kinh doanh của Palantir sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ💡

Thị trường khởi động tuần giao dịch mới với làn sóng bán tháo mạnh. Hầu hết các công cụ chính đều đồng loạt giảm giá: GOLD, SILVER, NATGAS và OIL.WTI. Các thị trường chứng khoán cũng chịu áp lực đi xuống, trong khi các đồng tiền mang tính phòng thủ - đặc biệt là USD - đang thể hiện tốt nhất trên thị trường FX.

Trong những giờ tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ tập trung vào một loạt sự kiện quan trọng, bao gồm: dữ liệu doanh số bán lẻ của Đức trong tháng 12, chỉ số PMI sản xuất cuối cùng toàn cầu cho tháng 1, ISM Manufacturing PMI của Mỹ, các bài phát biểu của đại diện ngân hàng trung ương - Breeden (BoE) và Bostic (Fed) - cùng với kế hoạch tái cấp vốn nợ công của Mỹ, cũng như báo cáo kết quả kinh doanh của Palantir và NXP Semiconductors.

Lịch kinh tế chi tiết:

Nguồn: xStation

Lịch công bố báo cáo thu nhập của các công ty trong tuần. Nguồn: XTB