Lịch kinh tế: Dữ liệu PMI sơ bộ tháng 9; Bài phát biểu của Powell

Chúng ta bắt đầu phiên giao dịch ngày Thứ Ba trên thị trường tài chính với diễn biến trái chiều ở Thị trường châu Á – Thái Bình Dương (APAC): Tokyo nghỉ lễ, Hang Seng giảm, Shanghai Composite tăng, còn Úc kết thúc phiên trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai Phố Wall nhích nhẹ sau phiên tăng tích cực hôm qua, trong khi Euro Stoxx 50 cũng tăng nhẹ trước giờ mở cửa. Tâm lý thị trường được hỗ trợ nhờ tin tức về thỏa thuận hợp tác lớn giữa OpenAI – NVIDIA và việc Piper Sandler nâng giá mục tiêu của Tesla, nhấn mạnh lợi thế AI. Đồng USD ổn định, vàng tiếp tục tăng, trong khi dầu khí giảm. Thị trường tiền điện tử biến động trái chiều trước loạt dữ liệu vĩ mô và công bố PMI quan trọng.
Lịch công bố báo cáo lợi nhuận trong hôm nay: Micron, Kingfisher (báo cáo lợi nhuận); PMI sơ bộ (Eurozone/Anh/Mỹ); quyết định từ Riksbank và NBH; phát biểu quan trọng từ quan chức BoE, Fed (Powell), ECB, BoC, cùng Tổng thống Trump tại Liên Hợp Quốc.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
14:15, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 9
-
HCOB Dịch vụ PMI: dự báo 49,7; trước đó 49,8
-
HCOB Tổng hợp PMI: dự báo 49,9; trước đó 49,8
-
HCOB Sản xuất PMI: dự báo 50,2; trước đó 50,4
14:30, Đức – Dữ liệu PMI tháng 9
-
HCOB Tổng hợp PMI: dự báo 50,5; trước đó 50,5
-
HCOB Sản xuất PMI: dự báo 50,0; trước đó 49,8
-
HCOB Dịch vụ PMI: dự báo 49,5; trước đó 49,3
15:00, Eurozone – Dữ liệu PMI tháng 9
-
HCOB Dịch vụ PMI: dự báo 50,6; trước đó 50,5
-
HCOB Tổng hợp PMI: dự báo 51,1; trước đó 51,0
-
HCOB Sản xuất PMI: dự báo 50,7; trước đó 50,7
15:30, Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 9
-
S&P Global Tổng hợp PMI: dự báo 52,7; trước đó 53,5
-
S&P Global Sản xuất PMI: dự báo 47,1; trước đó 47,0
-
S&P Global Dịch vụ PMI: dự báo 53,4; trước đó 54,2
16:00, Vương quốc Anh – Thành viên MPC BoE Pill phát biểu
19:30, Hoa Kỳ – Fed Goolsbee phát biểu
19:30, Hoa Kỳ – Tài khoản vãng lai (Q2)
-
Dự báo: -259,0B; trước đó -450,2B
19:30 – Canada – Chỉ số giá nhà mới tháng 8
-
Dự báo: 0,0% MoM; trước đó -0,1% MoM
20:00, Hoa Kỳ – Thành viên FOMC Bowman phát biểu
20:45, Hoa Kỳ – Dữ liệu PMI tháng 9
-
S&P Global Dịch vụ PMI: dự báo 54,0; trước đó 54,5
-
S&P Global Tổng hợp PMI: dự báo 54,6; trước đó 54,6
-
S&P Global Sản xuất PMI: dự báo 52,2; trước đó 53,0
20:50, Hoa Kỳ – Tổng thống Trump phát biểu
21:00, Hoa Kỳ - Loạt dữ liệu tháng 9:
-
Richmond Manufacturing Shipments (tháng 9): trước đó -5
-
Richmond Manufacturing Index (tháng 9): dự báo -5; trước đó -7
-
Richmond Services Index (tháng 9): trước đó 4
-
Thành viên FOMC Bostic phát biểu
23:35, Hoa Kỳ – Chủ tịch Fed Powell phát biểu
01:15 sáng mai, Canada – Thống đốc BoC Macklem phát biểu
03:30 sáng mai, Hoa Kỳ – Dữ liệu EIA
-
API Tồn kho dầu thô hàng tuần: trước đó -3,420M
06:20 sáng mai, Hoa Kỳ – Tổng thống Trump phát biểu
