Lịch kinh tế - Dữ liệu PMI trở thành tâm điểm khi giá dầu tiếp đà leo dốc

Dù lịch kinh tế ngày hôm nay có nhiều số liệu thực tế hơn so với hôm qua, nhưng các thị trường toàn cầu vẫn đang bị chi phối bởi những diễn biến tại Trung Đông. Bất chấp "tối hậu thư" 5 ngày của tổng thống Donald Trump về một thỏa thuận ngoại giao, các cuộc không kích xuyên đêm vào hạ tầng năng lượng của Iran đã thổi bùng trở lại đà tăng giá trên thị trường dầu thô.
Trước đó, phiên giao dịch tại Châu Á đã đón nhận hàng loạt dữ liệu từ Nhật Bản thấp hơn so với kỳ vọng. Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ tháng 3 đã lùi về mức 51,4, gây thất vọng so với mức dự báo đồng thuận là 53,2. Thêm vào đó, lạm phát CPI toàn quốc bất ngờ hạ nhiệt xuống còn 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 1,5% của tháng 2. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn đang đi đúng lộ trình tăng lãi suất vào tháng 4, xét đến những tác động lan tỏa đáng kể từ cú sốc năng lượng hiện tại đối với giá cả trong nước.
Lịch kinh tế (Dự báo đồng thuận theo Reuters):
15:15 – Pháp: Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ (Dự báo: 49,4; Kỳ trước: 50,1)
15:15 – Pháp: Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ (Dự báo: 49,2; Kỳ trước: 49,6)
15:30 – Đức: Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ (Dự báo: 49,6; Kỳ trước: 50,9)
15:30 – Đức: Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ (Dự báo: 52,5; Kỳ trước: 53,5)
16:00 – Khu vực Eurozone: Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ (Dự báo: 49,4; Kỳ trước: 50,8)
16:00 – Khu vực Eurozone: Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ (Dự báo: 51,1; Kỳ trước: 51,9)
16:30 – Anh: Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ (Dự báo: 50,0; Kỳ trước: 51,7)
16:30 – Anh: Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ (Dự báo: 52,8; Kỳ trước: 53,9)
19:30 – Hoa Kỳ: Chi phí nhân công đơn vị Quý 4 (Dự báo: 2,8% theo quý; Kỳ trước: -1,9% theo quý)
19:30 – Hoa Kỳ: Năng suất phi nông nghiệp Quý 4 (Dự báo: 2,8% theo quý; Kỳ trước: 4,9% theo quý)
20:45 – Hoa Kỳ: Chỉ số PMI sản xuất sơ bộ (Dự báo: 51,5; Kỳ trước: 51,6)
20:45 – Hoa Kỳ: Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ (Dự báo: 52,0; Kỳ trước: 51,7)
03:30 (Sáng mai) – Hoa Kỳ: Báo cáo dự trữ dầu thô từ Viện Dầu khí Mỹ - API (Kỳ trước: 6,6 triệu thùng)
Thị trường có thể phản ứng như thế nào?
Chỉ số PMI sơ bộ (Khu vực Eurozone, Đức, Anh): Các dữ liệu này cung cấp cái nhìn đầu tiên về sức khỏe nền kinh tế trong tháng hiện tại. Với việc cặp EURUSD hiện đang giao dịch ở mức 1,16, bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào của chỉ số PMI sản xuất tại Đức hoặc Eurozone (đặc biệt nếu rơi sâu dưới ngưỡng thu hẹp 50,0) có thể kích hoạt một đợt bán tháo mạnh đồng Euro khi thị trường định giá lại lộ trình của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
Chi phí nhân công đơn vị và Năng suất của Hoa Kỳ: Trong môi trường lãi suất "cao hơn, lâu hơn" hiện nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang cực kỳ tập trung vào các áp lực lạm phát. Nếu Chi phí nhân công đơn vị cao hơn mức dự báo (2,8%) sẽ cho thấy lạm phát do đẩy chi phí tiền lương vẫn là một mối đe dọa, điều này khả năng cao sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác.
Báo cáo dự trữ dầu thô của API: Trước bối cảnh các cuộc không kích xuyên đêm tại Iran và tình hình bấp bênh tại Vùng Vịnh, giới đầu tư sẽ soi xét cực kỳ kỹ lưỡng dữ liệu tồn kho hàng tuần. Một kịch bản "giảm dự trữ" (lượng tồn kho sụt giảm) sẽ bồi đắp thêm các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho đà tăng giá dầu hiện tại.
