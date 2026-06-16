Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường nhà ở Mỹ được chú ý 🔎

Tâm lý trên thị trường tài chính toàn cầu đang được cải thiện sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình khung mang tính đột phá, dự kiến sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ. Thông tin này đã làm giảm đáng kể phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường hàng hóa, kéo giá dầu Brent xuống dưới 83 USD/thùng và dầu WTI xuống dưới 80 USD/thùng.

Phản ứng đầy hưng phấn trước việc hạ nhiệt căng thẳng đã kích hoạt một làn sóng luân chuyển mạnh dòng vốn sang các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương vẫn giữ lập trường "diều hâu", cho rằng áp lực lạm phát do nhiều tháng gián đoạn nguồn cung hàng hóa đã ăn sâu vào nền kinh tế toàn cầu.

Phiên giao dịch hôm nay sẽ mang đến các chỉ số niềm tin kinh tế ZEW quan trọng của Đức và Khu vực đồng euro, cùng với dữ liệu thị trường nhà ở của Mỹ và số liệu lạm phát cơ bản cuối cùng của Ba Lan.

Các dữ liệu đáng chú ý trong phiên châu Á

Quyết định mang tính "diều hâu" của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản: BOJ đã nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên 1,0%, đánh dấu mức chi phí vay cao nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1995. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 7–1, trong khi Thống đốc Ueda vắng mặt do nhập viện.

Lãi suất giữ nguyên tại Úc: Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) nhất trí giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 4,35%, phản ánh tốc độ tăng trưởng GDP chậm lại và thị trường lao động trong nước đang dần ổn định.

Dữ liệu kinh tế Trung Quốc: Các số liệu về sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc phát đi những tín hiệu trái chiều về quá trình suy yếu của nhu cầu nội địa.

Lịch kinh tế