Lịch kinh tế: Dữ liệu UoM của Mỹ sẽ là điểm nhấn trong hôm nay

Những điểm cần đặc biệt lưu ý trong phiên hôm nay:
• Trước khi thị trường Mỹ mở cửa, Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications và SLB sẽ công bố báo cáo tài chính quý - đặc biệt, kết quả của SLB (ngành dầu khí) có thể cung cấp thêm góc nhìn về tác động của khủng hoảng năng lượng lên toàn ngành.
• Vào 16:00 CET, dữ liệu cuối cùng của Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Đại học Michigan (UoM) cho tháng 4 sẽ được công bố - trong bối cảnh Trump cảnh báo giá xăng có thể tiếp tục tăng, dữ liệu này có thể xác nhận sự suy yếu trong tâm lý của các hộ gia đình Mỹ.
• Thị trường sẽ tiếp tục nhạy cảm với tin tức từ Trung Đông - cuối tuần được dự báo nhiều biến động khi Israel gia tăng mức độ sẵn sàng cho khả năng leo thang xung đột. Sự tập trung dòng tiền vào một số ít nhóm ngành (đặc biệt là bán dẫn) cùng với khoảng cách giữa tâm lý lạc quan của nhà đầu tư và thực tế địa chính trị đang tạo ra một môi trường mong manh, nơi bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh.
Xem thêm thông tin chi tiết bên dưới:
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.