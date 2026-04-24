Lịch kinh tế: Dữ liệu UoM của Mỹ sẽ là điểm nhấn trong hôm nay

Những điểm cần đặc biệt lưu ý trong phiên hôm nay:

• Trước khi thị trường Mỹ mở cửa, Procter & Gamble, Norfolk Southern, Charter Communications và SLB sẽ công bố báo cáo tài chính quý - đặc biệt, kết quả của SLB (ngành dầu khí) có thể cung cấp thêm góc nhìn về tác động của khủng hoảng năng lượng lên toàn ngành.

• Vào 16:00 CET, dữ liệu cuối cùng của Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Đại học Michigan (UoM) cho tháng 4 sẽ được công bố - trong bối cảnh Trump cảnh báo giá xăng có thể tiếp tục tăng, dữ liệu này có thể xác nhận sự suy yếu trong tâm lý của các hộ gia đình Mỹ.

• Thị trường sẽ tiếp tục nhạy cảm với tin tức từ Trung Đông - cuối tuần được dự báo nhiều biến động khi Israel gia tăng mức độ sẵn sàng cho khả năng leo thang xung đột. Sự tập trung dòng tiền vào một số ít nhóm ngành (đặc biệt là bán dẫn) cùng với khoảng cách giữa tâm lý lạc quan của nhà đầu tư và thực tế địa chính trị đang tạo ra một môi trường mong manh, nơi bất kỳ tin tức tiêu cực nào cũng có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh mạnh.

