Lịch kinh tế: Fed phát đi tín hiệu “diều hâu” và các quyết định quan trọng của SNB & BoE (18.06.2026)

Phiên giao dịch thứ Tư trên thị trường tài chính bị chi phối hoàn toàn bởi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ủy ban FOMC quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,50%–3,75%. Tuy nhiên, biểu đồ Dot Plot cập nhật lại mang tính “diều hâu”, khi gợi ý khả năng tăng lãi suất vào năm 2026. Đồng thời, chỉ khoảng một nửa số thành viên Fed vẫn kỳ vọng cắt giảm lãi suất, trong khi Chủ tịch Powell cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của Dot Plot, đồng thời công bố các thay đổi sắp tới trong hệ thống dự báo.
Kết quả là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, và chỉ số USD (DXY) quay trở lại vượt mốc 100 điểm. Trên mặt trận địa chính trị, nhà đầu tư đang theo dõi sát việc ký kết biên bản ghi nhớ của chính phủ Mỹ liên quan đến Trung Đông, giúp tâm lý thị trường ổn định phần nào. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đóng cửa giảm điểm do phản ứng với lập trường “diều hâu” của Fed.
Phiên giao dịch hôm nay được dự báo sẽ có biến động mạnh trên thị trường tiền tệ, với tâm điểm là các quyết định lãi suất của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), những yếu tố có tác động trực tiếp đến các cặp tiền CHF và GBP.
Các dữ liệu quan trọng từ châu Á và đầu phiên châu Âu
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New Zealand ghi nhận sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ trong quý I/2026. GDP tăng 0,8% QoQ, so với mức 0,5% của kỳ trước (được điều chỉnh tăng từ 0,2%). Tăng trưởng theo năm duy trì ở mức 1,5%, cao hơn kỳ vọng giảm xuống 1,1%.
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Thị trường lao động Anh cho thấy dấu hiệu ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 giảm xuống 4,9%, cùng với mức tăng việc làm khá tích cực (+100.000 việc làm, so với dự báo 75.000). Áp lực tiền lương vẫn cao, khi chỉ số thu nhập trung bình (bao gồm thưởng) đạt 4,4% YoY.
Lịch kinh tế
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14:30 | Thụy Sĩ – Quyết định lãi suất SNB. Kỳ vọng: 0,00%. Trước đó: 0,00%.
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15:00 | Thụy Sĩ – Họp báo SNB.
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18:00 | Vương quốc Anh – Quyết định lãi suất BoE. Kỳ vọng: 3,75%. Trước đó: 3,75%. Dự kiến biểu quyết 8–1 nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất.
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19:30 | Mỹ – Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Kỳ vọng: 225.000. Trước đó: 229.000.
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21:30 | Mỹ – Thay đổi dự trữ khí tự nhiên. Kỳ vọng: +82 bcf. Trước đó: 108 bcf.
Kết quả doanh nghiệp
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Accenture (ACN) – Trước giờ mở cửa
Ba thị trường đáng chú ý
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CHF (Franc Thụy Sĩ) – Quyết định của SNB sẽ là yếu tố tạo biến động lớn. Ngân hàng này đang ở thế khó do áp lực hàng hóa và rủi ro địa chính trị, buộc phải cân nhắc khả năng can thiệp tiền tệ để hạn chế đà tăng quá mức của đồng Franc.
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GBP (Bảng Anh) – Ngân hàng Trung ương Anh đối mặt với lạm phát vẫn ở mức cao, dù đã giảm xuống 2,8%, khiến áp lực tăng lãi suất chưa thực sự cấp bách. Dự kiến kết quả biểu quyết 8–1 có thể bị thị trường xem là mang tính “ôn hòa” (dovish) so với các chênh lệch lớn trước đó.
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Trái phiếu Kho bạc Mỹ (T-Note) – Lợi suất tăng mạnh sau thông điệp “diều hâu” của FOMC. Hiện thị trường ghi nhận sự hồi phục nhẹ của giá trái phiếu, nhưng biến động có thể quay trở lại khi các dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố.
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