Lịch kinh tế: GDP của Đức, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ và các bài phát biểu của FOMC 🎙️

Căng thẳng địa chính trị và mùa công bố lợi nhuận đang chiếm gần như toàn bộ sự chú ý của nhà đầu tư, nhưng dữ liệu kinh tế vĩ mô vẫn sẽ khá dồi dào trong phiên giao dịch ngày thứ Năm.

GDP của Vương quốc Anh cao hơn dự đoán, nhưng tác động chính đến kết quả tích cực này đến từ sản lượng ô tô mạnh tại Jaguar Land Rover, gợi ý rằng cải thiện có thể chỉ mang tính trên giấy. Việc thiếu những tín hiệu cấu trúc hơn về tiềm năng kinh tế phục hồi của Anh đã dẫn đến phản ứng yếu của đồng bảng Anh (GBPUSD: -0,05%).

Bên cạnh dữ liệu của Anh và một số chỉ số lạm phát của Khu vực Euro, điểm nhấn tại châu Âu là ước tính GDP của Đức cho năm 2025, vốn gần như đứng yên theo quý trong các quý gần đây.

Tại Ba Lan, dữ liệu quan trọng nhất là chỉ số lạm phát cuối cùng của tháng 12, dự kiến cùng với cuộc họp báo của Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ba Lan sẽ làm tăng biến động của đồng zloty (PLN).

EURUSD cũng có thể phản ứng với dữ liệu thương mại và sản xuất công nghiệp của Eurozone, từ đó cung cấp cho nhà đầu tư các điểm tham chiếu mới về lập trường trung lập gần đây của ECB.

Tại Mỹ, các dữ liệu quan trọng bao gồm thương mại, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, cùng với nhiều bài phát biểu của thành viên FOMC.

Các báo cáo lợi nhuận trong ngày hôm nay gồm: Goldman Sachs, Morgan Stanley và BlackRock.

Nguồn: xStation5