Chúng ta đang bước vào phiên giao dịch đầy đủ đầu tiên trên các thị trường tài chính sau kỳ nghỉ lễ. Tổng thống Trump một lần nữa khẳng định 09:00 sáng mai (giờ Hà Nội) là "hạn chót" để Iran mở cửa eo biển Hormuz, nếu không, ông đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ hạ tầng năng lượng của quốc gia này. Đồng thời, ông cho biết thêm các cuộc đàm phán đang "tiến triển tốt" và ông mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Iran đã chính thức bác bỏ tối hậu thư này, gọi những lời đe dọa của Trump là "ngôn từ ngạo mạn". Tuy nhiên, tờ Axios đưa tin phía Mỹ coi phản ứng này chỉ là một thủ thuật đàm phán chứ không phải là cánh cửa đã đóng sập hoàn toàn. Các cuộc đối thoại ngầm giữa đôi bên được cho là vẫn đang diễn ra sôi nổi, và Washington đang để ngỏ khả năng trì hoãn hành động quân sự nếu xuất hiện một lộ trình đáng tin cậy hướng tới thỏa thuận.

Địa chính trị sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của các thị trường. Về mặt dữ liệu, diễn biến cũng sẽ rất đáng chú ý khi các nhà đầu tư phản ứng với dữ liệu PMI tháng 3 của lĩnh vực dịch vụ tại Châu Âu.

Lịch trình chi tiết trong ngày được cung cấp dưới đây:

